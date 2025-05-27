В Приморье нашли погибшего амурского тигра
Минприроды Приморья: на берегу моря у Большого Камня нашли тушу амурского тигра
© Pixabay / herbert2512Амурский тигр
© Pixabay / herbert2512
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Тушу амурского тигра вынесло на берег моря у города Большой Камень в Приморье, сообщило региональное минприроды.
"Сегодня на горячую линию охотнадзора поступило сообщение от очевидца о том, что на побережье в районе города Большой Камень замечена туша погибшего амурского тигра. Животное было выловлено из воды сотрудниками МКУ "Управление по делам ГО и ЧС городского округа Большой Камень", также значимую помощь оказали члены Шкотовской районной общественной организации охотников и рыболовов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что животное было выброшено волнами на берег, визуально - без видимых повреждений или следов ранений.
Для выяснения причины гибели хищника его туша отправлена на экспертизу.
В Telegram-каналах 18 мая распространилось видео, снятое из лодки, на котором видно, что туша погибшего амурского тигра плавает в море. Автор кадров говорит, что все происходит неподалеку от детского центра "Океан" - это бухта Емар в пригороде Владивостока. Охотнадзор сообщил, что ищут тушу зверя. Также прокуратура информировала, что организовано проведение доследственной проверки.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.