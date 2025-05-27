Рейтинг@Mail.ru
В Приморье нашли погибшего амурского тигра - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 27.05.2025 (обновлено: 20:45 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/tigr-2019434700.html
В Приморье нашли погибшего амурского тигра
В Приморье нашли погибшего амурского тигра - РИА Новости, 27.05.2025
В Приморье нашли погибшего амурского тигра
Тушу амурского тигра вынесло на берег моря у города Большой Камень в Приморье, сообщило региональное минприроды. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T20:12:00+03:00
2025-05-27T20:45:00+03:00
происшествия
большой камень
россия
приморский край
дикие животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152363/88/1523638828_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_3534a13459f288184cf16abcac09c7fa.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Тушу амурского тигра вынесло на берег моря у города Большой Камень в Приморье, сообщило региональное минприроды. "Сегодня на горячую линию охотнадзора поступило сообщение от очевидца о том, что на побережье в районе города Большой Камень замечена туша погибшего амурского тигра. Животное было выловлено из воды сотрудниками МКУ "Управление по делам ГО и ЧС городского округа Большой Камень", также значимую помощь оказали члены Шкотовской районной общественной организации охотников и рыболовов", - говорится в сообщении. Отмечается, что животное было выброшено волнами на берег, визуально - без видимых повреждений или следов ранений. Для выяснения причины гибели хищника его туша отправлена на экспертизу. В Telegram-каналах 18 мая распространилось видео, снятое из лодки, на котором видно, что туша погибшего амурского тигра плавает в море. Автор кадров говорит, что все происходит неподалеку от детского центра "Океан" - это бухта Емар в пригороде Владивостока. Охотнадзор сообщил, что ищут тушу зверя. Также прокуратура информировала, что организовано проведение доследственной проверки. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250408/primore-2009928188.html
большой камень
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152363/88/1523638828_157:0:1862:1279_1920x0_80_0_0_da7582d79d30223b4f67223d70b16740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, большой камень, россия, приморский край, дикие животные
Происшествия, Большой Камень, Россия, Приморский край, Дикие животные
В Приморье нашли погибшего амурского тигра

Минприроды Приморья: на берегу моря у Большого Камня нашли тушу амурского тигра

© Pixabay / herbert2512Амурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Pixabay / herbert2512
Амурский тигр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Тушу амурского тигра вынесло на берег моря у города Большой Камень в Приморье, сообщило региональное минприроды.
"Сегодня на горячую линию охотнадзора поступило сообщение от очевидца о том, что на побережье в районе города Большой Камень замечена туша погибшего амурского тигра. Животное было выловлено из воды сотрудниками МКУ "Управление по делам ГО и ЧС городского округа Большой Камень", также значимую помощь оказали члены Шкотовской районной общественной организации охотников и рыболовов", - говорится в сообщении.
© Фото : МинПрироды25/TelegramТуша погибшего тигра на побережье Большого Камня в Приморье
Туша погибшего тигра на побережье Большого Камня в Приморье - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : МинПрироды25/Telegram
Туша погибшего тигра на побережье Большого Камня в Приморье
Отмечается, что животное было выброшено волнами на берег, визуально - без видимых повреждений или следов ранений.
Для выяснения причины гибели хищника его туша отправлена на экспертизу.
В Telegram-каналах 18 мая распространилось видео, снятое из лодки, на котором видно, что туша погибшего амурского тигра плавает в море. Автор кадров говорит, что все происходит неподалеку от детского центра "Океан" - это бухта Емар в пригороде Владивостока. Охотнадзор сообщил, что ищут тушу зверя. Также прокуратура информировала, что организовано проведение доследственной проверки.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Приморье отловили хромающего тигра, таскавшего собак в селе
8 апреля, 03:09
 
ПроисшествияБольшой КаменьРоссияПриморский крайДикие животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала