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В Совфеде рассказали о сложностях у ФРГ с поставками ракет Taurus Киеву - РИА Новости, 27.05.2025
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17:04 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/taurus--2019384734.html
В Совфеде рассказали о сложностях у ФРГ с поставками ракет Taurus Киеву
В Совфеде рассказали о сложностях у ФРГ с поставками ракет Taurus Киеву - РИА Новости, 27.05.2025
В Совфеде рассказали о сложностях у ФРГ с поставками ракет Taurus Киеву
Немецких ракет на Украине пока не было, оборонная промышленность Германии выполнить такой заказ в сжатые сроки не в состоянии, заявил первый зампред оборонного... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:04:00+03:00
2025-05-27T17:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир чижов
фридрих мерц
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Немецких ракет на Украине пока не было, оборонная промышленность Германии выполнить такой заказ в сжатые сроки не в состоянии, заявил первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов, комментируя заявление немецких властей о возможных поставках Киеву ракет Taurus. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад. "Немецких ракет на территории Украины пока что не было. И даже при всем желании, если бы вдруг Мерц сильно захотел их поставить, какой ни был бы успешный (немецкий оборонный – ред.) концерн Rheinmetal, он не в состоянии подобный заказ был бы выполнить в сжатые сроки", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24". Сенатор полагает, что Мерц запутался в собственных заявлениях и в той информации, которую он получил, заняв этот пост. "То есть сейчас он ссылается, уже в исправленном, так сказать, заявлении, на те решения, которые принимались до него. Но, как известно, до него предыдущий канцлер (Олаф) Шольц последовательно был против предоставления Украине именно дальнобойных средств, в первую очередь известных ракет Taurus", - напомнил он. Более того, Мерц сослался на позицию и Великобритании, и Франции, и к этому добавил Соединенные Штаты, но, насколько известно, при администрации Дональда Трампа никаких новых решений о поставках, тем более подобных вооружений, Украине не принималось, отметил Чижов. "Поэтому речь может идти только о памятных господину Мерцу решениях прежней американской администрации, администрации Байдена", - считает он. По мнению Чижова, не следует придавать "уж такого исключительно важного значения этой всей эскападе заявлений из Берлина", потому что позиция германского правительства, как подтвердил вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль, не менялась. "Говорить о том, что сняты ограничения.. Спрашивается, сняты ограничения на что? На то, что ещё не поставлено, или на то, что было поставлено, и там просто можно подкрутить, как говорится, дальность уже имеющихся ракет", - добавил Чижов. Он также полагает, что Taurus "по своим тактико-техническим характеристикам немногим отличается от тех ракет, которые уже поставлялись другими (странами Запада – ред.)". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019170796.html
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украина, германия, киев, владимир чижов, фридрих мерц, дональд трамп, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Киев, Владимир Чижов, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
В Совфеде рассказали о сложностях у ФРГ с поставками ракет Taurus Киеву

Сенатор Чижов: ОПК ФРГ не в состоянии выполнить заказ по Taurus в сжатые сроки

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Немецких ракет на Украине пока не было, оборонная промышленность Германии выполнить такой заказ в сжатые сроки не в состоянии, заявил первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов, комментируя заявление немецких властей о возможных поставках Киеву ракет Taurus.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.
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"Немецких ракет на территории Украины пока что не было. И даже при всем желании, если бы вдруг Мерц сильно захотел их поставить, какой ни был бы успешный (немецкий оборонный – ред.) концерн Rheinmetal, он не в состоянии подобный заказ был бы выполнить в сжатые сроки", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Сенатор полагает, что Мерц запутался в собственных заявлениях и в той информации, которую он получил, заняв этот пост.
«
"То есть сейчас он ссылается, уже в исправленном, так сказать, заявлении, на те решения, которые принимались до него. Но, как известно, до него предыдущий канцлер (Олаф) Шольц последовательно был против предоставления Украине именно дальнобойных средств, в первую очередь известных ракет Taurus", - напомнил он.
Более того, Мерц сослался на позицию и Великобритании, и Франции, и к этому добавил Соединенные Штаты, но, насколько известно, при администрации Дональда Трампа никаких новых решений о поставках, тем более подобных вооружений, Украине не принималось, отметил Чижов.
"Поэтому речь может идти только о памятных господину Мерцу решениях прежней американской администрации, администрации Байдена", - считает он.
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По мнению Чижова, не следует придавать "уж такого исключительно важного значения этой всей эскападе заявлений из Берлина", потому что позиция германского правительства, как подтвердил вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль, не менялась.
«
"Говорить о том, что сняты ограничения.. Спрашивается, сняты ограничения на что? На то, что ещё не поставлено, или на то, что было поставлено, и там просто можно подкрутить, как говорится, дальность уже имеющихся ракет", - добавил Чижов.
Он также полагает, что Taurus "по своим тактико-техническим характеристикам немногим отличается от тех ракет, которые уже поставлялись другими (странами Запада – ред.)".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
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