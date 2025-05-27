https://ria.ru/20250527/tarify-2019237995.html

Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля проиндексируют на 15 процентов

Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля проиндексируют на 15 процентов - РИА Новости, 27.05.2025

Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля проиндексируют на 15 процентов

Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 15%, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T02:51:00+03:00

2025-05-27T02:51:00+03:00

2025-05-27T02:51:00+03:00

жкх

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 15%, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в Москве, согласно распоряжению правительства РФ от 15 ноября 2024 года № 3287-р, с 1 июля 2025 года составит 15%. Это означает, что совокупная плата за коммунальные услуги в Москве может увеличиться не более чем на 15% по сравнению с предыдущим периодом. При этом отдельные тарифы могут изменяться в пределах этого общего индекса", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что новые тарифы в Москве будут следующими: холодное водоснабжение - 65,77 рубля за кубометр, горячее водоснабжение - 312,5 рубля за кубометр, отопление - 3738,37 рубля за гигакалорию. Кроме того, тариф на электроэнергию при одноставочном учете может вырасти на 16,4% - с 6,15 до 7,16 рубля за киловатт-час, добавил он. По его словам, в Санкт-Петербурге, где тарифы не индексировались в 2024 году, повышение составит до 14,6%. При этом отопление будет стоить 2425,79 рубля за гигакалорию, водоснабжение - 42,42 рубля за кубометр.

https://ria.ru/20250524/zhkkh-2018795498.html

https://ria.ru/20250322/gosduma-2006614739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жкх, москва, россия, санкт-петербург, александр якубовский, госдума рф, общество