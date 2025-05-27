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Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля проиндексируют на 15 процентов - РИА Новости, 27.05.2025
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02:51 27.05.2025
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Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля проиндексируют на 15 процентов
Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля проиндексируют на 15 процентов - РИА Новости, 27.05.2025
Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля проиндексируют на 15 процентов
Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 15%, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T02:51:00+03:00
2025-05-27T02:51:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 15%, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в Москве, согласно распоряжению правительства РФ от 15 ноября 2024 года № 3287-р, с 1 июля 2025 года составит 15%. Это означает, что совокупная плата за коммунальные услуги в Москве может увеличиться не более чем на 15% по сравнению с предыдущим периодом. При этом отдельные тарифы могут изменяться в пределах этого общего индекса", - сказал Якубовский. Парламентарий отметил, что новые тарифы в Москве будут следующими: холодное водоснабжение - 65,77 рубля за кубометр, горячее водоснабжение - 312,5 рубля за кубометр, отопление - 3738,37 рубля за гигакалорию. Кроме того, тариф на электроэнергию при одноставочном учете может вырасти на 16,4% - с 6,15 до 7,16 рубля за киловатт-час, добавил он. По его словам, в Санкт-Петербурге, где тарифы не индексировались в 2024 году, повышение составит до 14,6%. При этом отопление будет стоить 2425,79 рубля за гигакалорию, водоснабжение - 42,42 рубля за кубометр.
https://ria.ru/20250524/zhkkh-2018795498.html
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жкх, москва, россия, санкт-петербург, александр якубовский, госдума рф, общество
ЖКХ, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Александр Якубовский, Госдума РФ, Общество
Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля проиндексируют на 15 процентов

Депутат Якубовский: тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля проиндексируют на 15 процентов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкОплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 15%, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в Москве, согласно распоряжению правительства РФ от 15 ноября 2024 года № 3287-р, с 1 июля 2025 года составит 15%. Это означает, что совокупная плата за коммунальные услуги в Москве может увеличиться не более чем на 15% по сравнению с предыдущим периодом. При этом отдельные тарифы могут изменяться в пределах этого общего индекса", - сказал Якубовский.
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Парламентарий отметил, что новые тарифы в Москве будут следующими: холодное водоснабжение - 65,77 рубля за кубометр, горячее водоснабжение - 312,5 рубля за кубометр, отопление - 3738,37 рубля за гигакалорию. Кроме того, тариф на электроэнергию при одноставочном учете может вырасти на 16,4% - с 6,15 до 7,16 рубля за киловатт-час, добавил он.
По его словам, в Санкт-Петербурге, где тарифы не индексировались в 2024 году, повышение составит до 14,6%. При этом отопление будет стоить 2425,79 рубля за гигакалорию, водоснабжение - 42,42 рубля за кубометр.
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ЖКХМоскваРоссияСанкт-ПетербургАлександр ЯкубовскийГосдума РФОбщество
 
 
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