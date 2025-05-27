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ВС России сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:12 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019246517.html
ВС России сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко
ВС России сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 27.05.2025
ВС России сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко
ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать российские рубежи на купянском участке в районе населенного пункта Фиголевка Харьковской области, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:12:00+03:00
2025-05-27T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать российские рубежи на купянском участке в районе населенного пункта Фиголевка Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток вооруженные формирования Украины предприняли ряд штурмующих действий в районе населенного пункта Фиголевка", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, атаки проводились силами батальонных тактических групп ВСУ при поддержке авиации и артиллерии. "Прорыва не допущено. При этом во время накатов ВС РФ наносили превентивные удары по тыловым районам противника, что пагубно сказалось на боеспособности украинских штурмующих подразделений", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html
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в мире, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко

Марочко: ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать рубежи в районе Фиголевки

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Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать российские рубежи на купянском участке в районе населенного пункта Фиголевка Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За последние несколько суток вооруженные формирования Украины предприняли ряд штурмующих действий в районе населенного пункта Фиголевка", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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По его словам, атаки проводились силами батальонных тактических групп ВСУ при поддержке авиации и артиллерии.
"Прорыва не допущено. При этом во время накатов ВС РФ наносили превентивные удары по тыловым районам противника, что пагубно сказалось на боеспособности украинских штурмующих подразделений", - пояснил собеседник агентства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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