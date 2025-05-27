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ВС России сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко
ВС России сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 27.05.2025
ВС России сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко
ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать российские рубежи на купянском участке в районе населенного пункта Фиголевка Харьковской области, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:12:00+03:00
2025-05-27T06:12:00+03:00
2025-05-27T06:12:00+03:00
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать российские рубежи на купянском участке в районе населенного пункта Фиголевка Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток вооруженные формирования Украины предприняли ряд штурмующих действий в районе населенного пункта Фиголевка", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, атаки проводились силами батальонных тактических групп ВСУ при поддержке авиации и артиллерии. "Прорыва не допущено. При этом во время накатов ВС РФ наносили превентивные удары по тыловым районам противника, что пагубно сказалось на боеспособности украинских штурмующих подразделений", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВС России сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко
Марочко: ВС России сорвали попытки ВСУ прорвать рубежи в районе Фиголевки