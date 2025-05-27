https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019246517.html

ВС России сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко

ВС России сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 27.05.2025

ВС России сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко

ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать российские рубежи на купянском участке в районе населенного пункта Фиголевка Харьковской области, сообщил РИА Новости военный РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T06:12:00+03:00

2025-05-27T06:12:00+03:00

2025-05-27T06:12:00+03:00

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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. ВС РФ сорвали попытки ВСУ прорвать российские рубежи на купянском участке в районе населенного пункта Фиголевка Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток вооруженные формирования Украины предприняли ряд штурмующих действий в районе населенного пункта Фиголевка", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, атаки проводились силами батальонных тактических групп ВСУ при поддержке авиации и артиллерии. "Прорыва не допущено. При этом во время накатов ВС РФ наносили превентивные удары по тыловым районам противника, что пагубно сказалось на боеспособности украинских штурмующих подразделений", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html

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Дарья Буймова

в мире, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины