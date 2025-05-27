Жительницу Сочи будут судить за прописку причастного к теракту в "Крокусе"
На жительницу Сочи завели дело о легализации причастного к теракту в "Крокусе"
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Жительница Сочи предстанет перед судом за фиктивную регистрацию мигранта из Таджикистана, который впоследствии совершил преступление против общественной безопасности в Подмосковье, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю; в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что мужчина – один из фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле".
"За легализацию мигранта-террориста перед судом ответит сочинка. Обвиняемая за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала в своем доме приезжего из Таджикистана, который позже совершил преступление против общественной безопасности в Московской области", - говорится в сообщении.
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Дело по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ", по которой может грозить до трех лет лишения свободы, направлено в суд, добавили в главке.
"Мигрант, приезжий из Таджикистана, связан с совершением преступления в "Крокус сити холле", - рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли, по данным СК, 147 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в " Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" (2024)
22 марта, 00:32