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Жительницу Сочи будут судить за прописку причастного к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 27.05.2025
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12:47 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/sochi-2019310633.html
Жительницу Сочи будут судить за прописку причастного к теракту в "Крокусе"
Жительницу Сочи будут судить за прописку причастного к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 27.05.2025
Жительницу Сочи будут судить за прописку причастного к теракту в "Крокусе"
Жительница Сочи предстанет перед судом за фиктивную регистрацию мигранта из Таджикистана, который впоследствии совершил преступление против общественной... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:47:00+03:00
2025-05-27T12:47:00+03:00
происшествия
таджикистан
россия
москва
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
крокус
сочи
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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Жительница Сочи предстанет перед судом за фиктивную регистрацию мигранта из Таджикистана, который впоследствии совершил преступление против общественной безопасности в Подмосковье, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю; в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что мужчина – один из фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". "За легализацию мигранта-террориста перед судом ответит сочинка. Обвиняемая за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала в своем доме приезжего из Таджикистана, который позже совершил преступление против общественной безопасности в Московской области", - говорится в сообщении. Дело по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ", по которой может грозить до трех лет лишения свободы, направлено в суд, добавили в главке. "Мигрант, приезжий из Таджикистана, связан с совершением преступления в "Крокус сити холле", - рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли, по данным СК, 147 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в " Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки. В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
https://ria.ru/20250520/uscherb-2018055015.html
https://ria.ru/20250322/terakt-2006123890.html
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происшествия, таджикистан, россия, москва, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), крокус, сочи, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Происшествия, Таджикистан, Россия, Москва, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Крокус, Сочи, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Жительницу Сочи будут судить за прописку причастного к теракту в "Крокусе"

На жительницу Сочи завели дело о легализации причастного к теракту в "Крокусе"

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Жительница Сочи предстанет перед судом за фиктивную регистрацию мигранта из Таджикистана, который впоследствии совершил преступление против общественной безопасности в Подмосковье, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю; в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что мужчина – один из фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле".
"За легализацию мигранта-террориста перед судом ответит сочинка. Обвиняемая за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала в своем доме приезжего из Таджикистана, который позже совершил преступление против общественной безопасности в Московской области", - говорится в сообщении.
Крокус Сити Холл после теракта - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Бастрыкин показал общий ущерб от теракта в "Крокусе"
20 мая, 14:22
Дело по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ", по которой может грозить до трех лет лишения свободы, направлено в суд, добавили в главке.
"Мигрант, приезжий из Таджикистана, связан с совершением преступления в "Крокус сити холле", - рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли, по данным СК, 147 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в " Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" (2024)
22 марта, 00:32
 
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