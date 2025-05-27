https://ria.ru/20250527/sochi-2019310633.html

Жительницу Сочи будут судить за прописку причастного к теракту в "Крокусе"

Жительницу Сочи будут судить за прописку причастного к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 27.05.2025

Жительницу Сочи будут судить за прописку причастного к теракту в "Крокусе"

Жительница Сочи предстанет перед судом за фиктивную регистрацию мигранта из Таджикистана, который впоследствии совершил преступление против общественной... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:47:00+03:00

2025-05-27T12:47:00+03:00

2025-05-27T12:47:00+03:00

происшествия

таджикистан

россия

москва

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

сочи

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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Жительница Сочи предстанет перед судом за фиктивную регистрацию мигранта из Таджикистана, который впоследствии совершил преступление против общественной безопасности в Подмосковье, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю; в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что мужчина – один из фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле". "За легализацию мигранта-террориста перед судом ответит сочинка. Обвиняемая за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировала в своем доме приезжего из Таджикистана, который позже совершил преступление против общественной безопасности в Московской области", - говорится в сообщении. Дело по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ", по которой может грозить до трех лет лишения свободы, направлено в суд, добавили в главке. "Мигрант, приезжий из Таджикистана, связан с совершением преступления в "Крокус сити холле", - рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли, по данным СК, 147 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали ещё пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в " Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки. В начале ноября стало известно об аресте ещё двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.

https://ria.ru/20250520/uscherb-2018055015.html

https://ria.ru/20250322/terakt-2006123890.html

таджикистан

россия

москва

сочи

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