https://ria.ru/20250527/siluanov-2019316914.html

Силуанов рассказал о мерах поддержки угольной отрасли

Силуанов рассказал о мерах поддержки угольной отрасли - РИА Новости, 27.05.2025

Силуанов рассказал о мерах поддержки угольной отрасли

Правительство РФ будет рассматривать как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:10:00+03:00

2025-05-27T13:10:00+03:00

2025-05-27T13:10:00+03:00

россия

кемеровская область

антон силуанов

сергей цивилев

олег белозеров

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909466295_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_a08f0f92115d4c5fedd95ca62d568e7e.jpg

КЕМЕРОВО, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ будет рассматривать как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.Совещание по вопросам угольной отрасли прошло во вторник в Кемеровской области с участием Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилева и генерального директора РЖД Олега Белозерова."Есть целый ряд инструментариев, который сегодня обсуждался и которые мы себе определили. Будем докладывать это в правительстве РФ и вырабатывать соответствующие предложения. Сегодня обсуждались как системные меры поддержки предприятий, так и более точечные для конкретных структур, что больше всего беспокоит. Поэтому, наверное, мы будем рассматривать вопросы мер и системных, и более адресных в отношении нуждающихся в поддержке государственных предприятий", - сказал Силуанов по итогам совещания.

https://ria.ru/20250519/rossija-2017893286.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кемеровская область, антон силуанов, сергей цивилев, олег белозеров, экономика