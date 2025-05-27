https://ria.ru/20250527/siluanov-2019316914.html
Силуанов рассказал о мерах поддержки угольной отрасли
Силуанов рассказал о мерах поддержки угольной отрасли - РИА Новости, 27.05.2025
Силуанов рассказал о мерах поддержки угольной отрасли
Правительство РФ будет рассматривать как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:10:00+03:00
2025-05-27T13:10:00+03:00
2025-05-27T13:10:00+03:00
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КЕМЕРОВО, 27 мая - РИА Новости. Правительство РФ будет рассматривать как системные меры поддержки угольной отрасли, так и более адресные, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.Совещание по вопросам угольной отрасли прошло во вторник в Кемеровской области с участием Силуанова, министра энергетики Сергея Цивилева и генерального директора РЖД Олега Белозерова."Есть целый ряд инструментариев, который сегодня обсуждался и которые мы себе определили. Будем докладывать это в правительстве РФ и вырабатывать соответствующие предложения. Сегодня обсуждались как системные меры поддержки предприятий, так и более точечные для конкретных структур, что больше всего беспокоит. Поэтому, наверное, мы будем рассматривать вопросы мер и системных, и более адресных в отношении нуждающихся в поддержке государственных предприятий", - сказал Силуанов по итогам совещания.
https://ria.ru/20250519/rossija-2017893286.html
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россия, кемеровская область, антон силуанов, сергей цивилев, олег белозеров, экономика
Россия, Кемеровская область, Антон Силуанов, Сергей Цивилев, Олег Белозеров, Экономика
Силуанов рассказал о мерах поддержки угольной отрасли
Силуанов: кабмин рассмотрит системные и адресные меры поддержки угольной отрасли