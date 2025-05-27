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Шойгу высказался о внешнеполитической связке России и Китая - РИА Новости, 27.05.2025
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13:09 27.05.2025 (обновлено: 18:01 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/shoygu-2019316631.html
Шойгу высказался о внешнеполитической связке России и Китая
Шойгу высказался о внешнеполитической связке России и Китая - РИА Новости, 27.05.2025
Шойгу высказался о внешнеполитической связке России и Китая
Внешнеполитическая связка РФ и Китая - главный стабилизирующий фактор в мировых делах, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:09:00+03:00
2025-05-27T18:01:00+03:00
сергей шойгу
россия
китай
япония
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Внешнеполитическая связка РФ и Китая - главный стабилизирующий фактор в мировых делах, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. "Рассматриваем двустороннее сотрудничество, стратегическое взаимодействие на международной арене в качестве одного из важнейших элементов российско-китайского партнёрства", - сказал Шойгу в ходе консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с секретарём политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином в ходе международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Внешнеполитическая связка наших стран является главным стабилизирующим фактором в мировых делах", - добавил секретарь Совбеза РФ. Шойгу напомнил, что в 1945 году после Победы в Великой Отечественной войне Красная Армия при поддержке союзников помогла китайскому и корейскому народам "разгромить милитаристскую Японию, тем самым победно завершить Вторую мировую войну, по итогам которой был сформирован новый мировой порядок".
https://ria.ru/20250527/shoygu-2019315700.html
https://ria.ru/20250522/knr-2018532936.html
россия
китай
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сергей шойгу, россия, китай, япония, в мире
Сергей Шойгу, Россия, Китай, Япония, В мире
Шойгу высказался о внешнеполитической связке России и Китая

Шойгу назвал связку РФ и КНР главным стабилизирующим фактором в мире

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу и Чэнь Вэньцин во время встречи. 27 мая 2025
Сергей Шойгу и Чэнь Вэньцин во время встречи. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сергей Шойгу и Чэнь Вэньцин во время встречи. 27 мая 2025
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Внешнеполитическая связка РФ и Китая - главный стабилизирующий фактор в мировых делах, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Рассматриваем двустороннее сотрудничество, стратегическое взаимодействие на международной арене в качестве одного из важнейших элементов российско-китайского партнёрства", - сказал Шойгу в ходе консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с секретарём политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином в ходе международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Сергей Шойгу и Чэнь Вэньцин во время встречи. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Вчера, 13:04
"Внешнеполитическая связка наших стран является главным стабилизирующим фактором в мировых делах", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Шойгу напомнил, что в 1945 году после Победы в Великой Отечественной войне Красная Армия при поддержке союзников помогла китайскому и корейскому народам "разгромить милитаристскую Японию, тем самым победно завершить Вторую мировую войну, по итогам которой был сформирован новый мировой порядок".
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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22 мая, 19:26
 
Сергей ШойгуРоссияКитайЯпонияВ мире
 
 
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