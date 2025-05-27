https://ria.ru/20250527/shoygu-2019316631.html

Шойгу высказался о внешнеполитической связке России и Китая

Шойгу высказался о внешнеполитической связке России и Китая - РИА Новости, 27.05.2025

Шойгу высказался о внешнеполитической связке России и Китая

Внешнеполитическая связка РФ и Китая - главный стабилизирующий фактор в мировых делах, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:09:00+03:00

2025-05-27T13:09:00+03:00

2025-05-27T18:01:00+03:00

сергей шойгу

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Внешнеполитическая связка РФ и Китая - главный стабилизирующий фактор в мировых делах, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. "Рассматриваем двустороннее сотрудничество, стратегическое взаимодействие на международной арене в качестве одного из важнейших элементов российско-китайского партнёрства", - сказал Шойгу в ходе консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с секретарём политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином в ходе международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Внешнеполитическая связка наших стран является главным стабилизирующим фактором в мировых делах", - добавил секретарь Совбеза РФ. Шойгу напомнил, что в 1945 году после Победы в Великой Отечественной войне Красная Армия при поддержке союзников помогла китайскому и корейскому народам "разгромить милитаристскую Японию, тем самым победно завершить Вторую мировую войну, по итогам которой был сформирован новый мировой порядок".

https://ria.ru/20250527/shoygu-2019315700.html

https://ria.ru/20250522/knr-2018532936.html

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сергей шойгу, россия, китай, япония, в мире