Шойгу высказался о внешнеполитической связке России и Китая
Шойгу назвал связку РФ и КНР главным стабилизирующим фактором в мире
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу и Чэнь Вэньцин во время встречи. 27 мая 2025
Сергей Шойгу и Чэнь Вэньцин во время встречи. 27 мая 2025
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Внешнеполитическая связка РФ и Китая - главный стабилизирующий фактор в мировых делах, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Рассматриваем двустороннее сотрудничество, стратегическое взаимодействие на международной арене в качестве одного из важнейших элементов российско-китайского партнёрства", - сказал Шойгу в ходе консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с секретарём политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином в ходе международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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"Внешнеполитическая связка наших стран является главным стабилизирующим фактором в мировых делах", - добавил секретарь Совбеза РФ.
Шойгу напомнил, что в 1945 году после Победы в Великой Отечественной войне Красная Армия при поддержке союзников помогла китайскому и корейскому народам "разгромить милитаристскую Японию, тем самым победно завершить Вторую мировую войну, по итогам которой был сформирован новый мировой порядок".
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