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Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 27.05.2025
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа и на юге Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T04:57:00+03:00
2025-05-27T04:57:00+03:00
2025-05-27T05:02:00+03:00
воронеж
воронежская область
безопасность
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа и на юге Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и в одном из южных районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.Он уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)
Воронеж, Воронежская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор)
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа и на юге области