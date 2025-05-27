https://ria.ru/20250527/pvo-2019242573.html

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 27.05.2025

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа и на юге Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T04:57:00+03:00

2025-05-27T04:57:00+03:00

2025-05-27T05:02:00+03:00

воронеж

воронежская область

безопасность

специальная военная операция на украине

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа и на юге Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и в одном из южных районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.Он уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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воронежская область

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Дарья Буймова

воронеж, воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)