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Путин поддержал идею о поиске одаренных студентов в колледжах и техникумах - РИА Новости, 27.05.2025
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16:27 27.05.2025 (обновлено: 16:59 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019371720.html
Путин поддержал идею о поиске одаренных студентов в колледжах и техникумах
Путин поддержал идею о поиске одаренных студентов в колледжах и техникумах - РИА Новости, 27.05.2025
Путин поддержал идею о поиске одаренных студентов в колледжах и техникумах
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею совместного проекта "Сириуса" и платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ), направленного на поиск и поддержку... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:27:00+03:00
2025-05-27T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею совместного проекта "Сириуса" и платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ), направленного на поиск и поддержку талантливых студентов в колледжах и техникумах. Глава государства во вторник провел заседание набсовета платформы "Россия – страна возможностей". В ходе мероприятия заместитель директора департамента науки Фонда "Талант и успех" центра "Сириус" Антон Муромцев предложил президенту создать совместный проект "Сириуса" и РСВ под названием "Технологический суверенитет". Проект будет направлен на выявление и поддержку талантливых студентов в колледжах и техникумах страны, объяснил участник мероприятия. Путин назвал предложение правильным. "Мы с коллегами услышали, я надеюсь, реакция будет. Потому что, конечно, не только в высших учебных заведениях, но и в системе среднего специального образования, где нам очень нужны кадры этого среднего звена, причем мы говорим "среднего", но это должны быть хорошо подготовленные кадры во всех отношениях. Поэтому безусловно, это востребовано, это надо делать обязательно. С коллегами из правительства мы услышали вас и обязательно поддержим", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250402/putin-2008920772.html
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фонд "талант и успех", владимир путин, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование
Фонд "Талант и успех", Владимир Путин, Россия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поддержал идею о поиске одаренных студентов в колледжах и техникумах

Путин поддержал идею о поиске талантливых студентов в колледжах и техникумах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею совместного проекта "Сириуса" и платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ), направленного на поиск и поддержку талантливых студентов в колледжах и техникумах.
Глава государства во вторник провел заседание набсовета платформы "Россия – страна возможностей". В ходе мероприятия заместитель директора департамента науки Фонда "Талант и успех" центра "Сириус" Антон Муромцев предложил президенту создать совместный проект "Сириуса" и РСВ под названием "Технологический суверенитет". Проект будет направлен на выявление и поддержку талантливых студентов в колледжах и техникумах страны, объяснил участник мероприятия. Путин назвал предложение правильным.
"Мы с коллегами услышали, я надеюсь, реакция будет. Потому что, конечно, не только в высших учебных заведениях, но и в системе среднего специального образования, где нам очень нужны кадры этого среднего звена, причем мы говорим "среднего", но это должны быть хорошо подготовленные кадры во всех отношениях. Поэтому безусловно, это востребовано, это надо делать обязательно. С коллегами из правительства мы услышали вас и обязательно поддержим", - сказал глава государства.
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