https://ria.ru/20250527/putin-2019371720.html

Путин поддержал идею о поиске одаренных студентов в колледжах и техникумах

Путин поддержал идею о поиске одаренных студентов в колледжах и техникумах - РИА Новости, 27.05.2025

Путин поддержал идею о поиске одаренных студентов в колледжах и техникумах

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею совместного проекта "Сириуса" и платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ), направленного на поиск и поддержку... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:27:00+03:00

2025-05-27T16:27:00+03:00

2025-05-27T16:59:00+03:00

фонд "талант и успех"

владимир путин

россия

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею совместного проекта "Сириуса" и платформы "Россия – страна возможностей" (РСВ), направленного на поиск и поддержку талантливых студентов в колледжах и техникумах. Глава государства во вторник провел заседание набсовета платформы "Россия – страна возможностей". В ходе мероприятия заместитель директора департамента науки Фонда "Талант и успех" центра "Сириус" Антон Муромцев предложил президенту создать совместный проект "Сириуса" и РСВ под названием "Технологический суверенитет". Проект будет направлен на выявление и поддержку талантливых студентов в колледжах и техникумах страны, объяснил участник мероприятия. Путин назвал предложение правильным. "Мы с коллегами услышали, я надеюсь, реакция будет. Потому что, конечно, не только в высших учебных заведениях, но и в системе среднего специального образования, где нам очень нужны кадры этого среднего звена, причем мы говорим "среднего", но это должны быть хорошо подготовленные кадры во всех отношениях. Поэтому безусловно, это востребовано, это надо делать обязательно. С коллегами из правительства мы услышали вас и обязательно поддержим", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250402/putin-2008920772.html

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фонд "талант и успех", владимир путин, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование