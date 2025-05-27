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Путин: командиров бригад отпустят с СВО на программу "Время героев" попозже - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/putin-2019367836.html
Путин: командиров бригад отпустят с СВО на программу "Время героев" попозже
Путин: командиров бригад отпустят с СВО на программу "Время героев" попозже - РИА Новости, 27.05.2025
Путин: командиров бригад отпустят с СВО на программу "Время героев" попозже
Командиров бригад отпустят с СВО на программу "Время героев" чуть попозже, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:13:00+03:00
2025-05-27T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей кириенко
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Командиров бригад отпустят с СВО на программу "Время героев" чуть попозже, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что Путин в понедельник утвердил список прошедших на второй поток программы "Время героев". "Что касается второй волны этого направления "Время героев": вы говорили, там есть два человека, которые прошли конкурсный отбор, но они руководят войсками... Они командиры бригад и командуют хорошо. Министерство обороны не хочет их отпускать, но я поговорил с министром и с начальником Генерального штаба - просто чуть-чуть попозже (их - ред.) отпустят", - сказал президент России. Путин подчеркнул, что для него было несколько неожиданно узнать о том, что такие участники проходят отбор в этом сложном конкурсе.
https://ria.ru/20250527/geroi-2019360696.html
https://ria.ru/20250525/putin-2018965114.html
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владимир путин, сергей кириенко, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Россия
Путин: командиров бригад отпустят с СВО на программу "Время героев" попозже

Путин: двух командиров бригад отпустят с СВО на программу "Время героев" попозже

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Командиров бригад отпустят с СВО на программу "Время героев" чуть попозже, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что Путин в понедельник утвердил список прошедших на второй поток программы "Время героев".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин утвердил список участников второго потока программы "Время героев"
Вчера, 15:43
"Что касается второй волны этого направления "Время героев": вы говорили, там есть два человека, которые прошли конкурсный отбор, но они руководят войсками... Они командиры бригад и командуют хорошо. Министерство обороны не хочет их отпускать, но я поговорил с министром и с начальником Генерального штаба - просто чуть-чуть попозже (их - ред.) отпустят", - сказал президент России.
Путин подчеркнул, что для него было несколько неожиданно узнать о том, что такие участники проходят отбор в этом сложном конкурсе.
Трогательный момент интервью Путина Павлу Зарубину - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей КириенкоРоссия
 
 
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