https://ria.ru/20250527/putin-2019367836.html

Путин: командиров бригад отпустят с СВО на программу "Время героев" попозже

Путин: командиров бригад отпустят с СВО на программу "Время героев" попозже - РИА Новости, 27.05.2025

Путин: командиров бригад отпустят с СВО на программу "Время героев" попозже

Командиров бригад отпустят с СВО на программу "Время героев" чуть попозже, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:13:00+03:00

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2025-05-27T16:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей кириенко

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Командиров бригад отпустят с СВО на программу "Время героев" чуть попозже, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что Путин в понедельник утвердил список прошедших на второй поток программы "Время героев". "Что касается второй волны этого направления "Время героев": вы говорили, там есть два человека, которые прошли конкурсный отбор, но они руководят войсками... Они командиры бригад и командуют хорошо. Министерство обороны не хочет их отпускать, но я поговорил с министром и с начальником Генерального штаба - просто чуть-чуть попозже (их - ред.) отпустят", - сказал президент России. Путин подчеркнул, что для него было несколько неожиданно узнать о том, что такие участники проходят отбор в этом сложном конкурсе.

https://ria.ru/20250527/geroi-2019360696.html

https://ria.ru/20250525/putin-2018965114.html

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владимир путин, сергей кириенко, россия