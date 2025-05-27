https://ria.ru/20250527/putin-2019363638.html

Путин пообещал пожать руку блогеру, полностью потерявшему зрение

Путин пообещал пожать руку блогеру, полностью потерявшему зрение - РИА Новости, 27.05.2025

Путин пообещал пожать руку блогеру, полностью потерявшему зрение

Президент РФ Владимир Путин пообещал пожать руку участнику наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Ивану Ерохову, полностью потерявшему... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:55:00+03:00

2025-05-27T15:55:00+03:00

2025-05-27T15:55:00+03:00

общество

россия

эльбрус

волгоград

владимир путин

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал пожать руку участнику наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" Ивану Ерохову, полностью потерявшему зрение, ранее тот рассказал, что давно хотел пожать президенту руку. "Я к вам подойду, потом, когда мы закончим. Друг другу руки пожмем", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". В ходе заседания Ерохов рассказал президенту о своем пути блогера, о создании первого в РФ инклюзивного продюсерского центра полного цикла и в конце отметил, что "к сожалению, я вас не вижу, но я бы очень хотел пожать вашу руку". Президент согласился. Как рассказали на платформе "Россия – страна возможностей", Иван Ерохов ранее работал горным инженером и имел разносторонние увлечения: играл в театре и тренировался в университетской футбольной сборной. Но в 25 лет парень полностью потерял зрение из-за офтальмологического заболевания. Однако несмотря на инвалидность Ерохов начал вести свой блог "Жизнь в темноте", где сейчас размещены более 250 сюжетов и три мотивационные документальные картины, а за творчеством блогера следят 25 тысяч пользователей. В своих видеопроектах он запечатлел, как незрячий молодой человек смог преодолеть все трудности и взобраться на западную вершину Эльбруса, прыгнуть с парашютом в Волгограде и погрузиться под воду на Байкале в экстремально холодных условиях. Сегодня ассоциация "Жизнь в темноте", зарегистрированная Ероховым в 2021 году, включает уникальное информационное поле и креативные инклюзивные проекты. Благодаря своим успехам в 2022 году молодой человек вошел в состав финалистов проекта "ТопБЛОГ" платформы "Россия — страна возможностей", а в 2023 году стал экспертом конкурса. Иван организовал две благотворительные поездки на Донбасс.

https://ria.ru/20250527/konkurs-2019362466.html

https://ria.ru/20250527/rossiya-2019340365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, эльбрус, волгоград, владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")