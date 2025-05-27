Путин пожелал российским семьям счастья
Путин выступил с пожеланием счастья всем российским семьям
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" познакомился с рекордсменами книги рекордов РФ, победителями первого сезона конкурса "Это у нас семейное" - многодетной семьей Крючковых, и пожелал всем семьям России семейного счастья.
В заседании приняли участие победители первого сезона конкурса "Это у нас семейное" - семья Крючковых. Гендиректор платформы "Россия - страна возможностей" Андрей Бетин представил президенту родителей семьи - Елену Владимировну и Сергея Владимировича. Бетин сообщил, что в семье 17 детей, два рекорда в книге рекордов России, но Елена Крючкова уточнила, что за время участия в конкурсе, в семье прибавился ещё один ребёнок, "всего 18 детей, 5 кровных и 13 рождённых сердцем".
Семья Крючковых также представила Путину свой конкурсный видеоролик, после просмотра которого мать семьи попросила главу государства дать напутственные слова участникам конкурса и всем семьям России.
"Что касается участников конкурса, просто хочу за вас порадоваться... что касается всех семей России, то тут может быть только одно пожелание - семейного счастья", - сказал глава государства, после просмотра ролика.
Конкурс, о котором идет речь, стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 регионов РФ, а также семья из Казахстана. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. Все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
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