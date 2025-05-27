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Путин считает, что конкурс "Это у нас семейное" получился - РИА Новости, 27.05.2025
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14:31 27.05.2025 (обновлено: 14:32 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019333779.html
Путин считает, что конкурс "Это у нас семейное" получился
Путин считает, что конкурс "Это у нас семейное" получился - РИА Новости, 27.05.2025
Путин считает, что конкурс "Это у нас семейное" получился
Президент России Владимир Путин считает, что конкурс "Это у нас семейное" получился, о чем говорит большое число участников. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:31:00+03:00
2025-05-27T14:32:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что конкурс "Это у нас семейное" получился, о чем говорит большое число участников. "Вот, например, конкурс "Это у нас семейное" получился... Сотни тысяч людей, 600 тысяч... это же о чем-то говорит, правда? Получился", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Конкурс, о котором идет речь, стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 регионов РФ, а также семья из Казахстана. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. Все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку получить возможности для развития независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос.
https://ria.ru/20250527/putin-2019333633.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин считает, что конкурс "Это у нас семейное" получился

Путин большое число участников говорит об успехе конкурса "Это у нас семейное"

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Красноярского краяОкружной полуфинал конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия – страна возможностей"
Окружной полуфинал конкурса Это у нас семейное президентской платформы Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Красноярского края
Окружной полуфинал конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что конкурс "Это у нас семейное" получился, о чем говорит большое число участников.
"Вот, например, конкурс "Это у нас семейное" получился... Сотни тысяч людей, 600 тысяч... это же о чем-то говорит, правда? Получился", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Конкурс, о котором идет речь, стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 регионов РФ, а также семья из Казахстана. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. Все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку получить возможности для развития независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос.
АНО Россия — страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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