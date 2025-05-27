https://ria.ru/20250527/priamure-2019244509.html

В Приамурье частично разрушился мост через Обку

В Приамурье частично разрушился мост через Обку - РИА Новости, 27.05.2025

В Приамурье частично разрушился мост через Обку

В Зейском округе Амурской области частично разрушился мост через реку Обка, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T05:40:00+03:00

2025-05-27T05:40:00+03:00

2025-05-27T08:30:00+03:00

происшествия

амурская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019254563_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2dafb8e254c1630c244eb2d027c3242.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая — РИА Новости. В Зейском округе Амурской области частично разрушился мост через реку Обка, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. "Вчера, 26 мая, на 77-м километре автодороги "Зея — Золотая Гора" в Зейском округе произошло частичное разрушение проезжей части моста через реку Обка. Инцидент случился из-за проезда по мосту тяжеловесного транспортного средства, не имеющего соответствующего разрешения", — говорится в заявлении.Движение продолжается по одной полосе моста, но проехать по ней можно лишь легковому транспорту. Подрядчик начинает восстановительные работы."Отметим, что безответственные действия водителя, проигнорировавшего ограничения по проезду тяжеловесного транспорта и выехавшего на мост, привели к серьезным повреждениям сооружения. Это не только нанесло ущерб дорожной инфраструктуре, но и могло лишить жителей транспортной доступности", — добавили в ведомстве.Как свидетельствуют кадры, предоставленные минтрансом, трал перевозил бульдозер, который и проломил деревянный мост, а затем перевернулся. По данным местных СМИ, это единственная переправа на трассе в поселок Береговой, объездной дороги не существует.

https://ria.ru/20250518/dagestan-2017718281.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мост через Обку в Приамурье, частично разрушенный после проезда большегруза В Зейском округе Амурской области частично разрушился мост через реку Обка, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. 2025-05-27T05:40 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область