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В Приамурье частично разрушился мост через Обку - РИА Новости, 27.05.2025
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05:40 27.05.2025 (обновлено: 08:30 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/priamure-2019244509.html
В Приамурье частично разрушился мост через Обку
В Приамурье частично разрушился мост через Обку - РИА Новости, 27.05.2025
В Приамурье частично разрушился мост через Обку
В Зейском округе Амурской области частично разрушился мост через реку Обка, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:40:00+03:00
2025-05-27T08:30:00+03:00
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая — РИА Новости. В Зейском округе Амурской области частично разрушился мост через реку Обка, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. "Вчера, 26 мая, на 77-м километре автодороги "Зея — Золотая Гора" в Зейском округе произошло частичное разрушение проезжей части моста через реку Обка. Инцидент случился из-за проезда по мосту тяжеловесного транспортного средства, не имеющего соответствующего разрешения", — говорится в заявлении.Движение продолжается по одной полосе моста, но проехать по ней можно лишь легковому транспорту. Подрядчик начинает восстановительные работы."Отметим, что безответственные действия водителя, проигнорировавшего ограничения по проезду тяжеловесного транспорта и выехавшего на мост, привели к серьезным повреждениям сооружения. Это не только нанесло ущерб дорожной инфраструктуре, но и могло лишить жителей транспортной доступности", — добавили в ведомстве.Как свидетельствуют кадры, предоставленные минтрансом, трал перевозил бульдозер, который и проломил деревянный мост, а затем перевернулся. По данным местных СМИ, это единственная переправа на трассе в поселок Береговой, объездной дороги не существует.
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амурская область
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Мост через Обку в Приамурье, частично разрушенный после проезда большегруза
В Зейском округе Амурской области частично разрушился мост через реку Обка, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
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происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье частично разрушился мост через Обку

Большегруз частично разрушил мост через Обку в Зейском районе Амурской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая — РИА Новости. В Зейском округе Амурской области частично разрушился мост через реку Обка, сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
«
"Вчера, 26 мая, на 77-м километре автодороги "Зея — Золотая Гора" в Зейском округе произошло частичное разрушение проезжей части моста через реку Обка. Инцидент случился из-за проезда по мосту тяжеловесного транспортного средства, не имеющего соответствующего разрешения", — говорится в заявлении.
Движение продолжается по одной полосе моста, но проехать по ней можно лишь легковому транспорту. Подрядчик начинает восстановительные работы.
"Отметим, что безответственные действия водителя, проигнорировавшего ограничения по проезду тяжеловесного транспорта и выехавшего на мост, привели к серьезным повреждениям сооружения. Это не только нанесло ущерб дорожной инфраструктуре, но и могло лишить жителей транспортной доступности", — добавили в ведомстве.
Как свидетельствуют кадры, предоставленные минтрансом, трал перевозил бульдозер, который и проломил деревянный мост, а затем перевернулся. По данным местных СМИ, это единственная переправа на трассе в поселок Береговой, объездной дороги не существует.
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