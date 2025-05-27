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ООН будет представлена на международной встрече по безопасности в Москве - РИА Новости, 27.05.2025
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18:58 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/oon-2019426118.html
ООН будет представлена на международной встрече по безопасности в Москве
ООН будет представлена на международной встрече по безопасности в Москве - РИА Новости, 27.05.2025
ООН будет представлена на международной встрече по безопасности в Москве
ООН поучаствует в международной встрече по безопасности в Москве на уровне "представителей соответствующих структур", сообщила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:58:00+03:00
2025-05-27T18:58:00+03:00
россия
сша
москва
александр венедиктов
сергей шойгу
в мире
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ООН, 27 мая – РИА Новости. ООН поучаствует в международной встрече по безопасности в Москве на уровне "представителей соответствующих структур", сообщила РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей. "ООН будет представлена представителями соответствующих структур, отвечающих в том числе за вопросы цифровой безопасности", – сказала Тремблей. Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран для участия в данной встрече. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
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россия, сша, москва, александр венедиктов, сергей шойгу, в мире
Россия, США, Москва, Александр Венедиктов, Сергей Шойгу, В мире
ООН будет представлена на международной встрече по безопасности в Москве

Тремблей: ООН примет участие в международной встрече по безопасности в Москве

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 27 мая – РИА Новости. ООН поучаствует в международной встрече по безопасности в Москве на уровне "представителей соответствующих структур", сообщила РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей.
"ООН будет представлена представителями соответствующих структур, отвечающих в том числе за вопросы цифровой безопасности", – сказала Тремблей.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран для участия в данной встрече.
Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
Берн - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Швейцария примет участие в конференции по безопасности в Москве
21 мая, 19:05
 
РоссияСШАМоскваАлександр ВенедиктовСергей ШойгуВ мире
 
 
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