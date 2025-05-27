https://ria.ru/20250527/oon-2019426118.html

ООН будет представлена на международной встрече по безопасности в Москве

ООН будет представлена на международной встрече по безопасности в Москве - РИА Новости, 27.05.2025

ООН будет представлена на международной встрече по безопасности в Москве

ООН поучаствует в международной встрече по безопасности в Москве на уровне "представителей соответствующих структур", сообщила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:58:00+03:00

2025-05-27T18:58:00+03:00

2025-05-27T18:58:00+03:00

россия

сша

москва

александр венедиктов

сергей шойгу

в мире

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ООН, 27 мая – РИА Новости. ООН поучаствует в международной встрече по безопасности в Москве на уровне "представителей соответствующих структур", сообщила РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей. "ООН будет представлена представителями соответствующих структур, отвечающих в том числе за вопросы цифровой безопасности", – сказала Тремблей. Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран для участия в данной встрече. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

https://ria.ru/20250521/shveytsariya-2018333516.html

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россия, сша, москва, александр венедиктов, сергей шойгу, в мире