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ООН будет представлена на международной встрече по безопасности в Москве
ООН будет представлена на международной встрече по безопасности в Москве - РИА Новости, 27.05.2025
ООН будет представлена на международной встрече по безопасности в Москве
ООН поучаствует в международной встрече по безопасности в Москве на уровне "представителей соответствующих структур", сообщила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:58:00+03:00
2025-05-27T18:58:00+03:00
2025-05-27T18:58:00+03:00
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ООН, 27 мая – РИА Новости. ООН поучаствует в международной встрече по безопасности в Москве на уровне "представителей соответствующих структур", сообщила РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Стефани Тремблей. "ООН будет представлена представителями соответствующих структур, отвечающих в том числе за вопросы цифровой безопасности", – сказала Тремблей. Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия направила приглашения США и целому ряду недружественных стран для участия в данной встрече. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
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россия, сша, москва, александр венедиктов, сергей шойгу, в мире
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ООН будет представлена на международной встрече по безопасности в Москве
Тремблей: ООН примет участие в международной встрече по безопасности в Москве