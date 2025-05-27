https://ria.ru/20250527/moshenniki-2019282263.html

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 32 миллионов рублей

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 32 миллионов рублей - РИА Новости, 27.05.2025

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 32 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 77-летней пенсионерки более 32 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:59:00+03:00

2025-05-27T10:59:00+03:00

2025-05-27T13:50:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 77-летней пенсионерки более 32 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как рассказали в ведомстве, накануне в полицию Центрального района обратилась жительница одного из домов на Литейном проспекте. "В период с 16 по 23 мая ей неоднократно звонили неизвестные и под предлогом необходимости декларирования денежных средств убедили передать разным курьерам денежные средства в общей сумме 32 036 035 рублей", — говорится в релизе.Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург