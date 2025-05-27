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В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 32 миллионов рублей - РИА Новости, 27.05.2025
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10:59 27.05.2025 (обновлено: 13:50 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/moshenniki-2019282263.html
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 32 миллионов рублей
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 32 миллионов рублей - РИА Новости, 27.05.2025
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 32 миллионов рублей
В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 77-летней пенсионерки более 32 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:59:00+03:00
2025-05-27T13:50:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 77-летней пенсионерки более 32 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как рассказали в ведомстве, накануне в полицию Центрального района обратилась жительница одного из домов на Литейном проспекте. &quot;В период с 16 по 23 мая ей неоднократно звонили неизвестные и под предлогом необходимости декларирования денежных средств убедили передать разным курьерам денежные средства в общей сумме 32 036 035 рублей&quot;, — говорится в релизе.Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 32 миллионов рублей

Мошенники убедили 77-летнюю жительницу Петербурга отдать им более 32 млн рублей

© РИА Новости / Антон Денисов Российские деньги
Российские деньги - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 77-летней пенсионерки более 32 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Как рассказали в ведомстве, накануне в полицию Центрального района обратилась жительница одного из домов на Литейном проспекте.
«

"В период с 16 по 23 мая ей неоднократно звонили неизвестные и под предлогом необходимости декларирования денежных средств убедили передать разным курьерам денежные средства в общей сумме 32 036 035 рублей", — говорится в релизе.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.
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