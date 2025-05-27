https://ria.ru/20250527/minoborony-2019290999.html

Минобороны сообщило об ударах по военным объектам ВСУ 22 мая

Минобороны сообщило об ударах по военным объектам ВСУ 22 мая - РИА Новости, 27.05.2025

Минобороны сообщило об ударах по военным объектам ВСУ 22 мая

Российские войска 22 мая нанесли удары по Павлоградскому химзаводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:32:00+03:00

2025-05-27T11:32:00+03:00

2025-05-27T11:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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днепропетровская область

николаевская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска 22 мая нанесли удары по Павлоградскому химзаводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием по предприятию оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область), цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО в Днепропетровской и Николаевской областях, пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области", - говорится в сообщении.По данным ведомства, расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер‑М" в районе населенного пункта Орджоникидзе Днепропетровской области уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

днепропетровская область

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россия, украина, днепропетровская область, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)