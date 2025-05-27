https://ria.ru/20250527/minoborony-2019290999.html
Минобороны сообщило об ударах по военным объектам ВСУ 22 мая
Минобороны сообщило об ударах по военным объектам ВСУ 22 мая - РИА Новости, 27.05.2025
Минобороны сообщило об ударах по военным объектам ВСУ 22 мая
Российские войска 22 мая нанесли удары по Павлоградскому химзаводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:32:00+03:00
2025-05-27T11:32:00+03:00
2025-05-27T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепропетровская область
николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011426596_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71a210eeeb14379b93187754622a0faf.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска 22 мая нанесли удары по Павлоградскому химзаводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием по предприятию оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область), цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО в Днепропетровской и Николаевской областях, пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области", - говорится в сообщении.По данным ведомства, расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер‑М" в районе населенного пункта Орджоникидзе Днепропетровской области уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
днепропетровская область
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011426596_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_88c7deb42989358db93e2fffaf6da6df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, днепропетровская область, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровская область, Николаевская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило об ударах по военным объектам ВСУ 22 мая
Минобороны: ВС РФ нанесли удары по химзаводу, цеху ремонта самолетов ВСУ 22 мая