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Минобороны сообщило об ударах по военным объектам ВСУ 22 мая - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 27.05.2025 (обновлено: 11:42 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/minoborony-2019290999.html
Минобороны сообщило об ударах по военным объектам ВСУ 22 мая
Минобороны сообщило об ударах по военным объектам ВСУ 22 мая - РИА Новости, 27.05.2025
Минобороны сообщило об ударах по военным объектам ВСУ 22 мая
Российские войска 22 мая нанесли удары по Павлоградскому химзаводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:32:00+03:00
2025-05-27T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепропетровская область
николаевская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска 22 мая нанесли удары по Павлоградскому химзаводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием по предприятию оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область), цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО в Днепропетровской и Николаевской областях, пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области", - говорится в сообщении.По данным ведомства, расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер‑М" в районе населенного пункта Орджоникидзе Днепропетровской области уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
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россия, украина, днепропетровская область, николаевская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровская область, Николаевская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило об ударах по военным объектам ВСУ 22 мая

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по химзаводу, цеху ремонта самолетов ВСУ 22 мая

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска 22 мая нанесли удары по Павлоградскому химзаводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать второго мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары высокоточным оружием по предприятию оборонной промышленности Украины (Павлоградский химический завод, Днепропетровская область), цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям ПВО в Днепропетровской и Николаевской областях, пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер‑М" в районе населенного пункта Орджоникидзе Днепропетровской области уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДнепропетровская областьНиколаевская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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