https://ria.ru/20250527/losi-2019368738.html
В Амурской области засняли редкие кадры лосихи с двумя детенышами
В Амурской области засняли редкие кадры лосихи с двумя детенышами - РИА Новости, 27.05.2025
В Амурской области засняли редкие кадры лосихи с двумя детенышами
В Сковородинском округе Амурской области удалось запечатлеть на видео лосиху с двумя детенышами, сообщило региональное управление по охране животного мира. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:16:00+03:00
2025-05-27T16:16:00+03:00
2025-05-27T16:51:00+03:00
хорошие новости
амурская область
россия
животные
дикие животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019368414_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5710fb8a1565f3e299d1370a0efcc35.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая — РИА Новости. В Сковородинском округе Амурской области удалось запечатлеть на видео лосиху с двумя детенышами, сообщило региональное управление по охране животного мира."Редкие кадры удалось снять в Сковородинском округе. Сразу двое детенышей у лосей появляются довольно редко. Скорее всего, малыши родились буквально на днях", — говорится в публикации. Как пояснили специалисты, на ноги лосята встают сразу после рождения, а уверенно бегать могут спустя два-три дня. "Правда, ножки еще слабенькие, поэтому время от времени детенышу нужно прилечь и немножко отдохнуть", — добавили в ведомстве.Как стало известно сегодня, 18 мая в Красноярском крае спасли от лесного пожара двух новорожденных лосят. Пожарные заметили детенышей в дыму и буквально на руках вынесли их в безопасное место. Мать-лосиха при этом пряталась в лесу неподалеку, а затем, воспользовавшись моментом, увела лосят с собой.
https://ria.ru/20250518/losenok-2017675883.html
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019368414_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bc802be8ba2928a6addaffbbb17f0ed5.jpg
Лосята на дороге в Сковородинском округе Амурской области
Редкие кадры удалось снять в Сковородинском округе. Сразу двое детенышей у лосей появляются довольно редко. Скорее всего, малыши родились буквально на днях. Кстати, встают на ноги лосята сразу же, а уверенно бегать по лесу могут уже спустя два-три дня после появления на свет. Правда, ножки еще слабенькие, поэтому время от времени детенышу нужно прилечь и немножко отдохнуть.
2025-05-27T16:16
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, россия, животные, дикие животные
Хорошие новости, Амурская область, Россия, Животные, Дикие животные
В Амурской области засняли редкие кадры лосихи с двумя детенышами
В Сковородинском округе Амурской области сняли кадры лосихи с двумя детенышами
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая — РИА Новости.
В Сковородинском округе Амурской области удалось запечатлеть на видео лосиху с двумя детенышами, сообщило региональное управление
по охране животного мира.
"Редкие кадры удалось снять в Сковородинском округе. Сразу двое детенышей у лосей появляются довольно редко. Скорее всего, малыши родились буквально на днях", — говорится в публикации.
Как пояснили специалисты, на ноги лосята встают сразу после рождения, а уверенно бегать могут спустя два-три дня.
"Правда, ножки еще слабенькие, поэтому время от времени детенышу нужно прилечь и немножко отдохнуть", — добавили в ведомстве.
Как стало известно сегодня, 18 мая в Красноярском крае спасли от лесного пожара двух новорожденных лосят. Пожарные заметили детенышей в дыму и буквально на руках вынесли их в безопасное место. Мать-лосиха при этом пряталась в лесу неподалеку, а затем, воспользовавшись моментом, увела лосят с собой.