https://ria.ru/20250527/losi-2019368738.html

В Амурской области засняли редкие кадры лосихи с двумя детенышами

В Амурской области засняли редкие кадры лосихи с двумя детенышами - РИА Новости, 27.05.2025

В Амурской области засняли редкие кадры лосихи с двумя детенышами

В Сковородинском округе Амурской области удалось запечатлеть на видео лосиху с двумя детенышами, сообщило региональное управление по охране животного мира. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:16:00+03:00

2025-05-27T16:16:00+03:00

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая — РИА Новости. В Сковородинском округе Амурской области удалось запечатлеть на видео лосиху с двумя детенышами, сообщило региональное управление по охране животного мира."Редкие кадры удалось снять в Сковородинском округе. Сразу двое детенышей у лосей появляются довольно редко. Скорее всего, малыши родились буквально на днях", — говорится в публикации. Как пояснили специалисты, на ноги лосята встают сразу после рождения, а уверенно бегать могут спустя два-три дня. "Правда, ножки еще слабенькие, поэтому время от времени детенышу нужно прилечь и немножко отдохнуть", — добавили в ведомстве.Как стало известно сегодня, 18 мая в Красноярском крае спасли от лесного пожара двух новорожденных лосят. Пожарные заметили детенышей в дыму и буквально на руках вынесли их в безопасное место. Мать-лосиха при этом пряталась в лесу неподалеку, а затем, воспользовавшись моментом, увела лосят с собой.

https://ria.ru/20250518/losenok-2017675883.html

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Лосята на дороге в Сковородинском округе Амурской области Редкие кадры удалось снять в Сковородинском округе. Сразу двое детенышей у лосей появляются довольно редко. Скорее всего, малыши родились буквально на днях. Кстати, встают на ноги лосята сразу же, а уверенно бегать по лесу могут уже спустя два-три дня после появления на свет. Правда, ножки еще слабенькие, поэтому время от времени детенышу нужно прилечь и немножко отдохнуть. 2025-05-27T16:16 true PT0M30S

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