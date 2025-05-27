Лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад в Петербурге
В Петербурге белые лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад после зимовки
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВыпущенные после зимовки белые лебеди в пруду Летнего сада в Санкт-Петербурге
Выпущенные после зимовки белые лебеди в пруду Летнего сада в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Белые лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад после зимовки в зоопарке, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
"Выпуск лебедей в Карпиев пруд Летнего сада — одна из наших самых красивых традиций. В этом году мы приурочили это ежегодное событие к Дню рождения любимого города. В летнюю резиденцию вернулись Елисей и Любава. Эта пара — символ гармонии между природой и мегаполисом. Правительство города делает все возможное для поддержания экологического благополучия. Мы высаживаем в течение года тысячи деревьев и кустов. Чистим водоемы для наших пернатых", — приводит ведомство слова губернатора Александра Беглова.
Елисей и Любава проводят лето в Карпиевом пруду с 2021 года. До этого в теплое время года здесь обитали Руслан и Людмила (родители Елисея).
Лебеди-шипуны хорошо чувствуют себя в открытом водоеме, им хватает пространства, чтобы поплавать и полакомиться естественным кормом. Для птиц построили специальный трап, чтобы они могли выходить на берег. Их ежедневно навещают орнитологи Ленинградского зоопарка.
Лебедей ежегодно выпускают в Летний сад на каникулы в течение последних 74 лет.
Летний сад — памятник садово-паркового искусства, заложенный по повелению Петра I в 1704 году. Его фонтаны были первыми в России. С 2004 года это один из филиалов Русского музея.