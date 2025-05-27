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Лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад в Петербурге

Лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад в Петербурге - РИА Новости, 27.05.2025

Лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад в Петербурге

Белые лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад после зимовки в зоопарке, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:35:00+03:00

2025-05-27T19:35:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Белые лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад после зимовки в зоопарке, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга."Выпуск лебедей в Карпиев пруд Летнего сада — одна из наших самых красивых традиций. В этом году мы приурочили это ежегодное событие к Дню рождения любимого города. В летнюю резиденцию вернулись Елисей и Любава. Эта пара — символ гармонии между природой и мегаполисом. Правительство города делает все возможное для поддержания экологического благополучия. Мы высаживаем в течение года тысячи деревьев и кустов. Чистим водоемы для наших пернатых", — приводит ведомство слова губернатора Александра Беглова.Елисей и Любава проводят лето в Карпиевом пруду с 2021 года. До этого в теплое время года здесь обитали Руслан и Людмила (родители Елисея). Лебеди-шипуны хорошо чувствуют себя в открытом водоеме, им хватает пространства, чтобы поплавать и полакомиться естественным кормом. Для птиц построили специальный трап, чтобы они могли выходить на берег. Их ежедневно навещают орнитологи Ленинградского зоопарка. Летний сад — памятник садово-паркового искусства, заложенный по повелению Петра I в 1704 году. Его фонтаны были первыми в России. С 2004 года это один из филиалов Русского музея.

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санкт-петербург, россия, александр беглов, ленинградский зоопарк, русский музей, петр i