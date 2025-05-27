https://ria.ru/20250527/korol-2019436459.html

Король Малайзии может посетить Россию в августе

Король Малайзии может посетить Россию в августе - РИА Новости, 27.05.2025

Король Малайзии может посетить Россию в августе

Король Малайзии султан Ибрагим может в августе посетить Россию с визитом, сообщил заместителем председателя сената Парламента Малайзии Нур Джазлан Мохамед. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T20:33:00+03:00

2025-05-27T20:33:00+03:00

2025-05-27T20:39:00+03:00

в мире

малайзия

россия

григорий карасин

владимир путин

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019436145_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_99d605a91518ab1d7d4ab078e07d71ac.jpg

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Король Малайзии султан Ибрагим может в августе посетить Россию с визитом, сообщил заместителем председателя сената Парламента Малайзии Нур Джазлан Мохамед. "Если Господь того пожелает, то в августе состоится визит короля Малайзии в Россию", - сказал Мохамед на встрече с председателем комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным. Он также добавил, что в конце июня заместитель премьер-министра Малайзии, отвечающий за энергетику и водные ресурсы, также может посетить Россию. В середине мая российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии в Кремле пригласил малазийского короля посетить Россию. Малайзия, как и ряд других стран мира и региона, является конституционной монархией, однако только одна Малайзия во всем мире использует систему сменяемости и выборности монарха. Короля Малайзии раз в пять лет избирают из своей среды наследственные правители султанатов, вошедших в состав Малайзии на правах штатов при образовании федеративного государства Малайзия в 1963 году. В январе 2024 года султан Султан Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар, наследственный правитель малайзийского штата Джохор, принял присягу в качестве нового короля Малайзии.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html

малайзия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, малайзия, россия, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф