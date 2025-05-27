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Король Малайзии может посетить Россию в августе - РИА Новости, 27.05.2025
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20:33 27.05.2025 (обновлено: 20:39 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/korol-2019436459.html
Король Малайзии может посетить Россию в августе
Король Малайзии может посетить Россию в августе - РИА Новости, 27.05.2025
Король Малайзии может посетить Россию в августе
Король Малайзии султан Ибрагим может в августе посетить Россию с визитом, сообщил заместителем председателя сената Парламента Малайзии Нур Джазлан Мохамед. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T20:33:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Король Малайзии султан Ибрагим может в августе посетить Россию с визитом, сообщил заместителем председателя сената Парламента Малайзии Нур Джазлан Мохамед. "Если Господь того пожелает, то в августе состоится визит короля Малайзии в Россию", - сказал Мохамед на встрече с председателем комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным. Он также добавил, что в конце июня заместитель премьер-министра Малайзии, отвечающий за энергетику и водные ресурсы, также может посетить Россию. В середине мая российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии в Кремле пригласил малазийского короля посетить Россию. Малайзия, как и ряд других стран мира и региона, является конституционной монархией, однако только одна Малайзия во всем мире использует систему сменяемости и выборности монарха. Короля Малайзии раз в пять лет избирают из своей среды наследственные правители султанатов, вошедших в состав Малайзии на правах штатов при образовании федеративного государства Малайзия в 1963 году. В январе 2024 года султан Султан Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар, наследственный правитель малайзийского штата Джохор, принял присягу в качестве нового короля Малайзии.
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в мире, малайзия, россия, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф
В мире, Малайзия, Россия, Григорий Карасин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Король Малайзии может посетить Россию в августе

Парламентарий Мохамед: король Малайзии Ибрагим может в августе посетить Россию

© Getty Images / Anadolu/Handout/Jabatan Penerangan MalaysiaКороль Малайзии султан Ибрагим
Король Малайзии султан Ибрагим - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Handout/Jabatan Penerangan Malaysia
Король Малайзии султан Ибрагим. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Король Малайзии султан Ибрагим может в августе посетить Россию с визитом, сообщил заместителем председателя сената Парламента Малайзии Нур Джазлан Мохамед.
"Если Господь того пожелает, то в августе состоится визит короля Малайзии в Россию", - сказал Мохамед на встрече с председателем комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным.
Он также добавил, что в конце июня заместитель премьер-министра Малайзии, отвечающий за энергетику и водные ресурсы, также может посетить Россию.
В середине мая российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Малайзии в Кремле пригласил малазийского короля посетить Россию.
Малайзия, как и ряд других стран мира и региона, является конституционной монархией, однако только одна Малайзия во всем мире использует систему сменяемости и выборности монарха. Короля Малайзии раз в пять лет избирают из своей среды наследственные правители султанатов, вошедших в состав Малайзии на правах штатов при образовании федеративного государства Малайзия в 1963 году. В январе 2024 года султан Султан Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар, наследственный правитель малайзийского штата Джохор, принял присягу в качестве нового короля Малайзии.
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В миреМалайзияРоссияГригорий КарасинВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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