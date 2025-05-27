Путин дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное"
Путин одобрил запуск второго сезона конкурса "Это у нас семейное"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей"
Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное".
Гендиректор АНО Андрей Бетин заявил, что по поручению главы государства к старту второго сезона все подготовлено, и попросил разрешения запустить его.
"Конечно", — ответил Путин.
Как отметил российский лидер, конкурс получился, о чем говорит большое число участников.
"Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал вышли 300 семейных команд из 83 российских регионов, а также семья из Казахстана. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на приобретение дома или квартиры, а также ипотеку. Также все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в путешествия.
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8 июля 2024, 22:13