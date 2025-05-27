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Путин дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 27.05.2025
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15:16 27.05.2025 (обновлено: 22:01 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/konkurs-2019351798.html
Путин дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное"
Путин дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 27.05.2025
Путин дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное"
Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное". РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:16:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
казахстан
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное".Гендиректор АНО Андрей Бетин заявил, что по поручению главы государства к старту второго сезона все подготовлено, и попросил разрешения запустить его."Конечно", — ответил Путин.Как отметил российский лидер, конкурс получился, о чем говорит большое число участников."Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал вышли 300 семейных команд из 83 российских регионов, а также семья из Казахстана. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на приобретение дома или квартиры, а также ипотеку. Также все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в путешествия.
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общество, россия, владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), казахстан
Общество, Россия, Владимир Путин, АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей"), Казахстан
Путин дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное"

Путин одобрил запуск второго сезона конкурса "Это у нас семейное"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей"
Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное".
Гендиректор АНО Андрей Бетин заявил, что по поручению главы государства к старту второго сезона все подготовлено, и попросил разрешения запустить его.
"Конечно", — ответил Путин.
Как отметил российский лидер, конкурс получился, о чем говорит большое число участников.
"Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал вышли 300 семейных команд из 83 российских регионов, а также семья из Казахстана. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на приобретение дома или квартиры, а также ипотеку. Также все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в путешествия.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")Казахстан
 
 
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