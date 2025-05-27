https://ria.ru/20250527/konkurs-2019351798.html

Путин дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное"

Путин дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное" - РИА Новости, 27.05.2025

Путин дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное"

Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное". РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:16:00+03:00

2025-05-27T15:16:00+03:00

2025-05-27T22:01:00+03:00

общество

россия

владимир путин

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

казахстан

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное".Гендиректор АНО Андрей Бетин заявил, что по поручению главы государства к старту второго сезона все подготовлено, и попросил разрешения запустить его."Конечно", — ответил Путин.Как отметил российский лидер, конкурс получился, о чем говорит большое число участников."Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие более 580 тысяч человек. В финал вышли 300 семейных команд из 83 российских регионов, а также семья из Казахстана. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на приобретение дома или квартиры, а также ипотеку. Также все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в путешествия.

https://ria.ru/20240708/konkurs-1958375020.html

россия

казахстан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), казахстан