Министр госбезопасности КНДР выехал на встречу в Москву
Министр госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ выехал из Пхеньяна на встречу в Москву
Вид Пхеньяна. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 мая - РИА Новости. Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с министром Ли Чхан Дэ 26 мая выехала в Россию для участия в 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В международном аэропорту Пхеньяна делегацию проводили сотрудники министерства госбезопасности и посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, начинает работу во вторник в Москве. Подобные форумы проводятся Советом безопасности России с 2010 года.
Форум является важной международной платформой для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире и механизмами укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами. В этих встречах принимают участие секретари советов безопасности разных стран, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур.
Нынешняя встреча состоится 27-29 мая в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. На форуме будет обсуждаться тематика формирования новой, более справедливой и отвечающей современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности.
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