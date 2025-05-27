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Министр госбезопасности КНДР выехал на встречу в Москву

Министр госбезопасности КНДР выехал на встречу в Москву - РИА Новости, 27.05.2025

Министр госбезопасности КНДР выехал на встречу в Москву

Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с министром Ли Чхан Дэ 26 мая выехала в Россию для участия в 13-й международной встрече... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T05:00:00+03:00

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СЕУЛ, 27 мая - РИА Новости. Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с министром Ли Чхан Дэ 26 мая выехала в Россию для участия в 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ и сопровождающие его лица выехали из Пхеньяна для участия в 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, которая проходит в России", - пишет ЦТАК. В международном аэропорту Пхеньяна делегацию проводили сотрудники министерства госбезопасности и посол РФ в КНДР Александр Мацегора. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, начинает работу во вторник в Москве. Подобные форумы проводятся Советом безопасности России с 2010 года. Форум является важной международной платформой для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире и механизмами укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами. В этих встречах принимают участие секретари советов безопасности разных стран, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур. Нынешняя встреча состоится 27-29 мая в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. На форуме будет обсуждаться тематика формирования новой, более справедливой и отвечающей современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности.

https://ria.ru/20250509/kndr-2015899402.html

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Дарья Буймова

россия, кндр (северная корея), пхеньян, александр мацегора, сергей шойгу, в мире