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Министр госбезопасности КНДР выехал на встречу в Москву - РИА Новости, 27.05.2025
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05:00 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/kndr-2019242688.html
Министр госбезопасности КНДР выехал на встречу в Москву
Министр госбезопасности КНДР выехал на встречу в Москву - РИА Новости, 27.05.2025
Министр госбезопасности КНДР выехал на встречу в Москву
Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с министром Ли Чхан Дэ 26 мая выехала в Россию для участия в 13-й международной встрече... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:00:00+03:00
2025-05-27T05:00:00+03:00
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СЕУЛ, 27 мая - РИА Новости. Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с министром Ли Чхан Дэ 26 мая выехала в Россию для участия в 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ и сопровождающие его лица выехали из Пхеньяна для участия в 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, которая проходит в России", - пишет ЦТАК. В международном аэропорту Пхеньяна делегацию проводили сотрудники министерства госбезопасности и посол РФ в КНДР Александр Мацегора. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, начинает работу во вторник в Москве. Подобные форумы проводятся Советом безопасности России с 2010 года. Форум является важной международной платформой для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире и механизмами укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами. В этих встречах принимают участие секретари советов безопасности разных стран, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур. Нынешняя встреча состоится 27-29 мая в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. На форуме будет обсуждаться тематика формирования новой, более справедливой и отвечающей современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности.
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россия, кндр (северная корея), пхеньян, александр мацегора, сергей шойгу, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Александр Мацегора, Сергей Шойгу, В мире
Министр госбезопасности КНДР выехал на встречу в Москву

Министр госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ выехал из Пхеньяна на встречу в Москву

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид Пхеньяна
Вид Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вид Пхеньяна. Архивное фото
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СЕУЛ, 27 мая - РИА Новости. Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с министром Ли Чхан Дэ 26 мая выехала в Россию для участия в 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ и сопровождающие его лица выехали из Пхеньяна для участия в 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, которая проходит в России", - пишет ЦТАК.
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В международном аэропорту Пхеньяна делегацию проводили сотрудники министерства госбезопасности и посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, начинает работу во вторник в Москве. Подобные форумы проводятся Советом безопасности России с 2010 года.
Форум является важной международной платформой для обмена мнениями по всем вопросам, связанным с безопасностью в мире и механизмами укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами. В этих встречах принимают участие секретари советов безопасности разных стран, помощники президентов и премьер-министров по вопросам национальной безопасности, отвечающие за силовой блок вице-премьеры, министры, а также руководители специальных служб и профильных международных структур.
Нынешняя встреча состоится 27-29 мая в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. На форуме будет обсуждаться тематика формирования новой, более справедливой и отвечающей современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности.
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РоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянАлександр МацегораСергей ШойгуВ мире
 
 
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