Никакие моральные нормы не останавливают Киев, заявила экс-глава МИД ДНР
Никонорова: моральные нормы не останавливают Киев при атаке гражданских объектов
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украину не останавливают никакие международные и моральные нормы, когда она атакует мирные объекты в России, киевский режим является террористическим, заявила РИА Новости член международного комитета Совета Федерации, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Киевский режим не останавливают ни правовые, ни морально-нравственные нормы. Помним, что одна из четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 года полностью посвящена защите гражданского населения во время любых боевых действий и вооруженных конфликтов. Так, пункт 1 статьи 3 конвенции устанавливает прямой запрет на "посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность" лиц, "которые непосредственно не принимают участия в военных действиях", - сказала сенатор.
Никонорова подчеркнула, что руководство киевского режима, при этом, "не спешит обременять себя какими-либо международными обязательствами". Нынешние власти Украины — "террористический режим", добавила она.
"Гражданское население российского приграничья подвергается настоящему террору. Мы, жители многострадального Донбасса, годами чувствовали на себе цинизм и жестокость ВФУ. Память о жертвах прицельных ударов киевских карателей по мирным объектам Республики жива. Помним массированный обстрел микрорайона Текстильщик 21 января 2024 года, унесший жизни 27 человек", - напомнила Никонорова.
При этом, подчеркнула член международного комитета СФ, российские вооруженные силы наносят точечные удары по "исключительно по военной инфраструктуре и живой силе противника" на подконтрольной киевскому режиму территории.
"Чего не скажешь о наших оппонентах, которые продолжают атаковать мирные объекты: жилые дома, автомобили, инфраструктуру населенных пунктов", - резюмировала политик.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.
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