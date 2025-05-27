https://ria.ru/20250527/kiev-2019341506.html

Никакие моральные нормы не останавливают Киев, заявила экс-глава МИД ДНР

Никакие моральные нормы не останавливают Киев, заявила экс-глава МИД ДНР - РИА Новости, 27.05.2025

Никакие моральные нормы не останавливают Киев, заявила экс-глава МИД ДНР

Украину не останавливают никакие международные и моральные нормы, когда она атакует мирные объекты в России, киевский режим является террористическим, заявила... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:48:00+03:00

2025-05-27T14:48:00+03:00

2025-05-27T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украину не останавливают никакие международные и моральные нормы, когда она атакует мирные объекты в России, киевский режим является террористическим, заявила РИА Новости член международного комитета Совета Федерации, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова. "Киевский режим не останавливают ни правовые, ни морально-нравственные нормы. Помним, что одна из четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 года полностью посвящена защите гражданского населения во время любых боевых действий и вооруженных конфликтов. Так, пункт 1 статьи 3 конвенции устанавливает прямой запрет на "посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность" лиц, "которые непосредственно не принимают участия в военных действиях", - сказала сенатор. Никонорова подчеркнула, что руководство киевского режима, при этом, "не спешит обременять себя какими-либо международными обязательствами". Нынешние власти Украины — "террористический режим", добавила она. "Гражданское население российского приграничья подвергается настоящему террору. Мы, жители многострадального Донбасса, годами чувствовали на себе цинизм и жестокость ВФУ. Память о жертвах прицельных ударов киевских карателей по мирным объектам Республики жива. Помним массированный обстрел микрорайона Текстильщик 21 января 2024 года, унесший жизни 27 человек", - напомнила Никонорова. При этом, подчеркнула член международного комитета СФ, российские вооруженные силы наносят точечные удары по "исключительно по военной инфраструктуре и живой силе противника" на подконтрольной киевскому режиму территории. "Чего не скажешь о наших оппонентах, которые продолжают атаковать мирные объекты: жилые дома, автомобили, инфраструктуру населенных пунктов", - резюмировала политик. Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.

https://ria.ru/20250527/evropa-2019330568.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, наталья никонорова, совет федерации рф, киев