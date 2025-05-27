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Новый сорт сои испытывают в Амурской области - РИА Новости, 27.05.2025
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Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
13:58 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/gubernator-2019327582.html
Новый сорт сои испытывают в Амурской области
Новый сорт сои испытывают в Амурской области - РИА Новости, 27.05.2025
Новый сорт сои испытывают в Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил опытное поле ВНИИ сои, где идёт испытание нового высокопродуктивного сорта "Чародейка", сообщает региональное... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:58:00+03:00
2025-05-27T13:58:00+03:00
амурская область
россия
дальний восток
василий орлов (губернатор)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил опытное поле ВНИИ сои, где идёт испытание нового высокопродуктивного сорта "Чародейка", сообщает региональное правительство. Экспериментальный участок института, где выращивают "Чародейку", находится в районе села Орлецкого Тамбовского округа. Губернатору также показали новую полевую технику, которая появилась при поддержке Минсельхоза РФ: посевные комплексы, опрыскиватели и автомобили, значительно увеличившие производительность труда. "Амурская область ежегодно наращивает объемы производства и переработки сои. В регионе строятся новые заводы, зернохранилища, а также селекционно-семеноводческие центры. Сейчас перед областью в целом и ВНИИ, в частности, стоит масштабная задача 100-процентного импортозамещения семенной продукции, а в перспективе — ее экспорт. Для достижения этой цели нам необходим хороший ассортимент качественных сортов сои и зерновых, которые не боятся ни переувлажнения, ни засухи, ни заморозков. Со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку институту", - сказал Орлов. Сев сои в этом году начался 15 мая. Этой культурой засеяно уже 4 тысячи гектаров площадей института, что составляет 60% от плана. Помимо этого, специалисты производственного отдела ВНИИ завершили плановый сев пшеницы и ячменя. "Сорт "Чародейка" зарекомендовал себя как высокопродуктивный, с содержанием белка 40%. В настоящее время производственный отдел работает с восемью сортами данной культуры", - рассказала директор ФНЦ ВНИИ сои Елена Волкова. У амурских аграриев сейчас набирает популярность среднеспелый сорт "Китросса". Он также был разработан селекционерами института и два года назад был внесен в Госреестр. За последние годы исследователи ВНИИ сои запатентовали способ повышения устойчивости сортов к длительному затоплению и переувлажнению почвы. Сейчас специалисты работают над повышением устойчивости сортов к засухе. Всего селекционерами института создано более 95 сортов сои, из которых 34 включены в Государственный реестр. В общероссийском объёме производства семян сои на долю сортов селекции амурского института приходится порядка 15%, а по Дальнему Востоку — более 40%. Исследования по селекции и первичному семеноводству, а также разработку современных методов и технологий, обеспечивающих рост урожайности и эффективности производства сои, ВНИИ ведет уже 97 лет, отмечают в правительстве.
https://ria.ru/20250522/priamure-2018488421.html
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россия
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россия, дальний восток, василий орлов (губернатор), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Амурская область, Россия, Дальний Восток, Василий Орлов (губернатор), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Новый сорт сои испытывают в Амурской области

Новый высокопродуктивный сорт сои "Чародейка" испытывают в Амурской области

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил опытное поле ВНИИ сои, где идёт испытание нового высокопродуктивного сорта "Чародейка", сообщает региональное правительство.
Экспериментальный участок института, где выращивают "Чародейку", находится в районе села Орлецкого Тамбовского округа. Губернатору также показали новую полевую технику, которая появилась при поддержке Минсельхоза РФ: посевные комплексы, опрыскиватели и автомобили, значительно увеличившие производительность труда.
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"Амурская область ежегодно наращивает объемы производства и переработки сои. В регионе строятся новые заводы, зернохранилища, а также селекционно-семеноводческие центры. Сейчас перед областью в целом и ВНИИ, в частности, стоит масштабная задача 100-процентного импортозамещения семенной продукции, а в перспективе — ее экспорт. Для достижения этой цели нам необходим хороший ассортимент качественных сортов сои и зерновых, которые не боятся ни переувлажнения, ни засухи, ни заморозков. Со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку институту", - сказал Орлов.
Сев сои в этом году начался 15 мая. Этой культурой засеяно уже 4 тысячи гектаров площадей института, что составляет 60% от плана. Помимо этого, специалисты производственного отдела ВНИИ завершили плановый сев пшеницы и ячменя.
"Сорт "Чародейка" зарекомендовал себя как высокопродуктивный, с содержанием белка 40%. В настоящее время производственный отдел работает с восемью сортами данной культуры", - рассказала директор ФНЦ ВНИИ сои Елена Волкова.
У амурских аграриев сейчас набирает популярность среднеспелый сорт "Китросса". Он также был разработан селекционерами института и два года назад был внесен в Госреестр. За последние годы исследователи ВНИИ сои запатентовали способ повышения устойчивости сортов к длительному затоплению и переувлажнению почвы. Сейчас специалисты работают над повышением устойчивости сортов к засухе.
Всего селекционерами института создано более 95 сортов сои, из которых 34 включены в Государственный реестр. В общероссийском объёме производства семян сои на долю сортов селекции амурского института приходится порядка 15%, а по Дальнему Востоку — более 40%. Исследования по селекции и первичному семеноводству, а также разработку современных методов и технологий, обеспечивающих рост урожайности и эффективности производства сои, ВНИИ ведет уже 97 лет, отмечают в правительстве.
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Амурская областьРоссияДальний ВостокВасилий Орлов (губернатор)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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