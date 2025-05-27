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Главу Новокаховского округа сняли с должности за недостойное поведение - РИА Новости, 27.05.2025
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14:46 27.05.2025 (обновлено: 18:59 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/glava-2019340811.html
Главу Новокаховского округа сняли с должности за недостойное поведение
Главу Новокаховского округа сняли с должности за недостойное поведение - РИА Новости, 27.05.2025
Главу Новокаховского округа сняли с должности за недостойное поведение
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что уволил главу Новокаховского округа Виталия Гуру за недостойное и порочащее... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:46:00+03:00
2025-05-27T18:59:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
виталий гура
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что уволил главу Новокаховского округа Виталия Гуру за недостойное и порочащее представителя власти поведение."Отрешил от должности главу Новокаховского городского округа Виталия Гуру. &lt;...&gt; Также приостановили членство Гуры в партии "Единая Россия". Временно исполняющей обязанности главы назначил Елену Викторовну Болотнюю", — написал он.Около месяца назад в интернете появилось видео, на котором Гура смеется и нецензурно ругается на фоне памятника погибшим в Великой Отечественной войне.
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херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, виталий гура, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Херсонская область , Владимир Сальдо, Виталий Гура, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Главу Новокаховского округа сняли с должности за недостойное поведение

Сальдо уволил главу Новокаховского округа Гуру за недостойное поведение

© Виталий Гура/TelegramВиталий Гура
Виталий Гура - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Виталий Гура/Telegram
Виталий Гура. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что уволил главу Новокаховского округа Виталия Гуру за недостойное и порочащее представителя власти поведение.
"Отрешил от должности главу Новокаховского городского округа Виталия Гуру. <...> Также приостановили членство Гуры в партии "Единая Россия". Временно исполняющей обязанности главы назначил Елену Викторовну Болотнюю", — написал он.
Около месяца назад в интернете появилось видео, на котором Гура смеется и нецензурно ругается на фоне памятника погибшим в Великой Отечественной войне.
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Херсонская областьВладимир СальдоВиталий ГураРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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