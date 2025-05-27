https://ria.ru/20250527/geroi-2019360696.html

Путин утвердил список участников второго потока программы "Время героев"

Путин утвердил список участников второго потока программы "Время героев" - РИА Новости, 27.05.2025

Путин утвердил список участников второго потока программы "Время героев"

Президент России Владимир Путин утвердил список прошедших на второй поток программы "Время героев", сообщил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:43:00+03:00

2025-05-27T15:43:00+03:00

2025-05-27T15:44:00+03:00

программа "время героев"

владимир путин

россия

общество

сергей кириенко

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил список прошедших на второй поток программы "Время героев", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."И вы вчера утвердили новый состав окончательный, кто прошел во второй поток "Времени героев", - сказал Кириенко на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", обращаясь к Путину.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

программа "время героев", владимир путин, россия, общество, сергей кириенко