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Путин утвердил список участников второго потока программы "Время героев" - РИА Новости, 27.05.2025
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15:43 27.05.2025 (обновлено: 15:44 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/geroi-2019360696.html
Путин утвердил список участников второго потока программы "Время героев"
Путин утвердил список участников второго потока программы "Время героев" - РИА Новости, 27.05.2025
Путин утвердил список участников второго потока программы "Время героев"
Президент России Владимир Путин утвердил список прошедших на второй поток программы "Время героев", сообщил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:43:00+03:00
2025-05-27T15:44:00+03:00
программа "время героев"
владимир путин
россия
общество
сергей кириенко
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил список прошедших на второй поток программы "Время героев", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."И вы вчера утвердили новый состав окончательный, кто прошел во второй поток "Времени героев", - сказал Кириенко на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", обращаясь к Путину.
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программа "время героев", владимир путин, россия, общество, сергей кириенко
Программа "Время героев", Владимир Путин, Россия, Общество, Сергей Кириенко
Путин утвердил список участников второго потока программы "Время героев"

Кириенко: Путин утвердил список участников 2-го потока программы "Время героев"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил список прошедших на второй поток программы "Время героев", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"И вы вчера утвердили новый состав окончательный, кто прошел во второй поток "Времени героев", - сказал Кириенко на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", обращаясь к Путину.
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Программа "Время героев"Владимир ПутинРоссияОбществоСергей Кириенко
 
 
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