https://ria.ru/20250527/geroi-2019360696.html
Путин утвердил список участников второго потока программы "Время героев"
Путин утвердил список участников второго потока программы "Время героев" - РИА Новости, 27.05.2025
Путин утвердил список участников второго потока программы "Время героев"
Президент России Владимир Путин утвердил список прошедших на второй поток программы "Время героев", сообщил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:43:00+03:00
2025-05-27T15:43:00+03:00
2025-05-27T15:44:00+03:00
программа "время героев"
владимир путин
россия
общество
сергей кириенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил список прошедших на второй поток программы "Время героев", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."И вы вчера утвердили новый состав окончательный, кто прошел во второй поток "Времени героев", - сказал Кириенко на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", обращаясь к Путину.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
программа "время героев", владимир путин, россия, общество, сергей кириенко
Программа "Время героев", Владимир Путин, Россия, Общество, Сергей Кириенко
Путин утвердил список участников второго потока программы "Время героев"
Кириенко: Путин утвердил список участников 2-го потока программы "Время героев"