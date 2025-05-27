Рейтинг@Mail.ru
В СФ допустили развал правящей коалиции ФРГ из-за разногласий по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/germaniya-2019389445.html
В СФ допустили развал правящей коалиции ФРГ из-за разногласий по Украине
В СФ допустили развал правящей коалиции ФРГ из-за разногласий по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
В СФ допустили развал правящей коалиции ФРГ из-за разногласий по Украине
Разногласия политиков из правящей коалиции ФРГ по внешнеполитическим вопросам могут отражать несовпадение позиций внутри объединения и привести к досрочным... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:15:00+03:00
2025-05-27T17:15:00+03:00
в мире
германия
украина
киев
владимир чижов
фридрих мерц
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Разногласия политиков из правящей коалиции ФРГ по внешнеполитическим вопросам могут отражать несовпадение позиций внутри объединения и привести к досрочным выборам, не исключил первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24". Ранее канцлер Фридрих Мерц на мероприятии телеканала WDR заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. Во вторник Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад. "Я думаю, что, конечно, эти противоречия, они существуют с первого дня существования коалиции", - сказал Чижов, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. По его словам, сама коалиция достаточно непрочна, участников мало что объединяет. "И, конечно, угроза развала коалиции и новых досрочных выборов присутствует в дискурсе, в том числе в политическом дискурсе в Берлине и других германских городах", - заключил политик.
https://ria.ru/20250527/merts-2019314546.html
германия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, киев, владимир чижов, фридрих мерц, совет федерации рф
В мире, Германия, Украина, Киев, Владимир Чижов, Фридрих Мерц, Совет Федерации РФ
В СФ допустили развал правящей коалиции ФРГ из-за разногласий по Украине

Чижов: разногласия по Украине могут привести к развалу правящей коалиции ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Разногласия политиков из правящей коалиции ФРГ по внешнеполитическим вопросам могут отражать несовпадение позиций внутри объединения и привести к досрочным выборам, не исключил первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее канцлер Фридрих Мерц на мероприятии телеканала WDR заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. Во вторник Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.
«
"Я думаю, что, конечно, эти противоречия, они существуют с первого дня существования коалиции", - сказал Чижов, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
По его словам, сама коалиция достаточно непрочна, участников мало что объединяет. "И, конечно, угроза развала коалиции и новых досрочных выборов присутствует в дискурсе, в том числе в политическом дискурсе в Берлине и других германских городах", - заключил политик.
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Захарова обвинила Мерца в самопиаре
Вчера, 12:56
 
В миреГерманияУкраинаКиевВладимир ЧижовФридрих МерцСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала