В СФ допустили развал правящей коалиции ФРГ из-за разногласий по Украине
Чижов: разногласия по Украине могут привести к развалу правящей коалиции ФРГ
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Разногласия политиков из правящей коалиции ФРГ по внешнеполитическим вопросам могут отражать несовпадение позиций внутри объединения и привести к досрочным выборам, не исключил первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее канцлер Фридрих Мерц на мероприятии телеканала WDR заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. Во вторник Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.
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"Я думаю, что, конечно, эти противоречия, они существуют с первого дня существования коалиции", - сказал Чижов, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
По его словам, сама коалиция достаточно непрочна, участников мало что объединяет. "И, конечно, угроза развала коалиции и новых досрочных выборов присутствует в дискурсе, в том числе в политическом дискурсе в Берлине и других германских городах", - заключил политик.
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