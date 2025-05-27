https://ria.ru/20250527/germaniya-2019389445.html

В СФ допустили развал правящей коалиции ФРГ из-за разногласий по Украине

В СФ допустили развал правящей коалиции ФРГ из-за разногласий по Украине - РИА Новости, 27.05.2025

В СФ допустили развал правящей коалиции ФРГ из-за разногласий по Украине

Разногласия политиков из правящей коалиции ФРГ по внешнеполитическим вопросам могут отражать несовпадение позиций внутри объединения и привести к досрочным... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:15:00+03:00

2025-05-27T17:15:00+03:00

2025-05-27T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Разногласия политиков из правящей коалиции ФРГ по внешнеполитическим вопросам могут отражать несовпадение позиций внутри объединения и привести к досрочным выборам, не исключил первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24". Ранее канцлер Фридрих Мерц на мероприятии телеканала WDR заявил, что Британия, Франция, США, а теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. Во вторник Мерц заявил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад. "Я думаю, что, конечно, эти противоречия, они существуют с первого дня существования коалиции", - сказал Чижов, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. По его словам, сама коалиция достаточно непрочна, участников мало что объединяет. "И, конечно, угроза развала коалиции и новых досрочных выборов присутствует в дискурсе, в том числе в политическом дискурсе в Берлине и других германских городах", - заключил политик.

https://ria.ru/20250527/merts-2019314546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, киев, владимир чижов, фридрих мерц, совет федерации рф