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Египет назвал совместное строительство АЭС показателем отношений с Россией - РИА Новости, 27.05.2025
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20:44 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/egipet-2019437373.html
Египет назвал совместное строительство АЭС показателем отношений с Россией
Египет назвал совместное строительство АЭС показателем отношений с Россией - РИА Новости, 27.05.2025
Египет назвал совместное строительство АЭС показателем отношений с Россией
Первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа", в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация "Росатом", является большим... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T20:44:00+03:00
2025-05-27T20:44:00+03:00
египет
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
в мире
мид египта
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа", в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация "Росатом", является большим свидетельством развития отношений между Каиром и Москвой, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Египта Абу Бакр Хефни Махмуд. "Отношения между Египтом и Россией в сферах безопасности, обороны и экономики являются давними и продолжаются. У нас большой проект в Эль-Дабаа – атомный проект (АЭС "Эль-Дабаа"). Он является большим свидетельством отношений между двумя странами", - сказал замминистра, принимающий участие в московской встрече высоких представителей по безопасности. Он добавил, что, помимо вопроса, касающегося реактора на АЭС "Эль-Дабаа", египетская делегация также надеется обсудить тему российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
https://ria.ru/20250204/egipet-1997217880.html
https://ria.ru/20250509/egipet-2015544464.html
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египет, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, в мире, мид египта
Египет, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, В мире, МИД Египта
Египет назвал совместное строительство АЭС показателем отношений с Россией

МИД Египта: АЭС "Эль-Дабаа" свидетельствует об отношениях между Каиром и Москвой

© Фото : РосатомПлощадка будущей АЭС "Эль-Дабаа"
Площадка будущей АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Росатом
Площадка будущей АЭС "Эль-Дабаа". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа", в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация "Росатом", является большим свидетельством развития отношений между Каиром и Москвой, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Египта Абу Бакр Хефни Махмуд.
"Отношения между Египтом и Россией в сферах безопасности, обороны и экономики являются давними и продолжаются. У нас большой проект в Эль-Дабаа – атомный проект (АЭС "Эль-Дабаа"). Он является большим свидетельством отношений между двумя странами", - сказал замминистра, принимающий участие в московской встрече высоких представителей по безопасности.
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Он добавил, что, помимо вопроса, касающегося реактора на АЭС "Эль-Дабаа", египетская делегация также надеется обсудить тему российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
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9 мая, 03:05
 
ЕгипетАЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияВ миреМИД Египта
 
 
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