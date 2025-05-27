https://ria.ru/20250527/egipet-2019437373.html

Египет назвал совместное строительство АЭС показателем отношений с Россией

Египет назвал совместное строительство АЭС показателем отношений с Россией - РИА Новости, 27.05.2025

Египет назвал совместное строительство АЭС показателем отношений с Россией

Первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа", в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация "Росатом", является большим... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T20:44:00+03:00

2025-05-27T20:44:00+03:00

2025-05-27T20:44:00+03:00

египет

аэс "эль-дабаа"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

в мире

мид египта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803673888_250:0:2028:1000_1920x0_80_0_0_d11d5d9421eabc6cde68f00ea73377a9.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа", в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация "Росатом", является большим свидетельством развития отношений между Каиром и Москвой, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Египта Абу Бакр Хефни Махмуд. "Отношения между Египтом и Россией в сферах безопасности, обороны и экономики являются давними и продолжаются. У нас большой проект в Эль-Дабаа – атомный проект (АЭС "Эль-Дабаа"). Он является большим свидетельством отношений между двумя странами", - сказал замминистра, принимающий участие в московской встрече высоких представителей по безопасности. Он добавил, что, помимо вопроса, касающегося реактора на АЭС "Эль-Дабаа", египетская делегация также надеется обсудить тему российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.

https://ria.ru/20250204/egipet-1997217880.html

https://ria.ru/20250509/egipet-2015544464.html

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, в мире, мид египта