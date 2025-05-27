https://ria.ru/20250527/dtp-2019447827.html
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 27.05.2025
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Ленобласти после ДТП с автобусом в Кингисеппском районе, где погиб человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T23:00:00+03:00
2025-05-27T23:00:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Ленобласти после ДТП с автобусом в Кингисеппском районе, где погиб человек, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Двадцать седьмого мая на Сланцевском шоссе в Кингисеппском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием автобуса, грузового автомобиля "Газель" и легкового автомобиля. По данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ)", - сообщает пресс-служба. По предварительным данным СК, один человек погиб в результате ДТП, еще 12 человек обратились за медицинской помощью. Ранее пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщала, что в аварии в Кингисеппском районе погиб один человек и еще шесть пострадали. Также в полиции поясняли, что автобус, который попал в ДТП, занимался развозкой работников, не уточнялось какого предприятия. В пресс-службе прокуратуры Ленобласти добавили, что их ведомством организована проверка по факту ДТП с участием автобуса в городе Кингисепп. В прокуратуре добавили РИА Новости, что автобус, попавший в ДТП, был не рейсовым.
https://ria.ru/20250527/dtp-2019435239.html
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происшествия, ленинградская область, россия, дтп
Происшествия, Ленинградская область, Россия, ДТП
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом, где погиб человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено в Ленобласти после ДТП с автобусом в Кингисеппском районе, где погиб человек, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Двадцать седьмого мая на Сланцевском шоссе в Кингисеппском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием автобуса, грузового автомобиля "Газель" и легкового автомобиля. По данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ)", - сообщает пресс-служба.
По предварительным данным СК, один человек погиб в результате ДТП, еще 12 человек обратились за медицинской помощью.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщала, что в аварии в Кингисеппском районе погиб один человек и еще шесть пострадали. Также в полиции поясняли, что автобус, который попал в ДТП, занимался развозкой работников, не уточнялось какого предприятия.
В пресс-службе прокуратуры Ленобласти добавили, что их ведомством организована проверка по факту ДТП с участием автобуса в городе Кингисепп. В прокуратуре добавили РИА Новости, что автобус, попавший в ДТП, был не рейсовым.