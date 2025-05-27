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В Ташкенте раскрыли канал вывоза девушек в Петербург для проституции - РИА Новости, 27.05.2025
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13:53 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/devushki-2019326054.html
В Ташкенте раскрыли канал вывоза девушек в Петербург для проституции
В Ташкенте раскрыли канал вывоза девушек в Петербург для проституции - РИА Новости, 27.05.2025
В Ташкенте раскрыли канал вывоза девушек в Петербург для проституции
Полиция в Ташкенте раскрыла канал вывоза местных девушек в Санкт-Петербург для занятия проституцией, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкентской области. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:53:00+03:00
2025-05-27T13:53:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ташкент
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Полиция в Ташкенте раскрыла канал вывоза местных девушек в Санкт-Петербург для занятия проституцией, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкентской области. "В результате оперативного мероприятия была задержана жительница города Ангрен, 1971 года рождения, пытавшаяся отправить 22-летнюю девушку через международный аэропорт Ташкента в Санкт-Петербург для занятия проституцией. При этом были изъяты вещественные доказательства", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале регионального ГУВД. По данным следствия, подозреваемая вовлекала в проституцию местных девушек по организованной схеме. В частности, финансирование проезда и других сопутствующих расходов осуществила ее сообщница, проживающая в Санкт-Петербурге. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми". Следственные действия продолжаются, в том числе принимаются меры по установлению личности и местонахождения подозреваемой из Санкт-Петербурга, фигурирующей в деле как организатор канала, добавили в пресс-службе.
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происшествия, санкт-петербург, ташкент, ташкентская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ташкент, Ташкентская область
В Ташкенте раскрыли канал вывоза девушек в Петербург для проституции

Раскрыт канал вывоза девушек из Ташкента в Петербург для занятия проституцией

© Pixabay / Pixabay / falcoВид на Ташкент
Вид на Ташкент - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Pixabay / Pixabay / falco
Вид на Ташкент. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Полиция в Ташкенте раскрыла канал вывоза местных девушек в Санкт-Петербург для занятия проституцией, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкентской области.
«
"В результате оперативного мероприятия была задержана жительница города Ангрен, 1971 года рождения, пытавшаяся отправить 22-летнюю девушку через международный аэропорт Ташкента в Санкт-Петербург для занятия проституцией. При этом были изъяты вещественные доказательства", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале регионального ГУВД.
По данным следствия, подозреваемая вовлекала в проституцию местных девушек по организованной схеме. В частности, финансирование проезда и других сопутствующих расходов осуществила ее сообщница, проживающая в Санкт-Петербурге.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми". Следственные действия продолжаются, в том числе принимаются меры по установлению личности и местонахождения подозреваемой из Санкт-Петербурга, фигурирующей в деле как организатор канала, добавили в пресс-службе.
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