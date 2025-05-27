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В Ташкенте раскрыли канал вывоза девушек в Петербург для проституции

В Ташкенте раскрыли канал вывоза девушек в Петербург для проституции - РИА Новости, 27.05.2025

В Ташкенте раскрыли канал вывоза девушек в Петербург для проституции

Полиция в Ташкенте раскрыла канал вывоза местных девушек в Санкт-Петербург для занятия проституцией, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкентской области. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:53:00+03:00

2025-05-27T13:53:00+03:00

2025-05-27T13:53:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

ташкент

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Полиция в Ташкенте раскрыла канал вывоза местных девушек в Санкт-Петербург для занятия проституцией, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкентской области. "В результате оперативного мероприятия была задержана жительница города Ангрен, 1971 года рождения, пытавшаяся отправить 22-летнюю девушку через международный аэропорт Ташкента в Санкт-Петербург для занятия проституцией. При этом были изъяты вещественные доказательства", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале регионального ГУВД. По данным следствия, подозреваемая вовлекала в проституцию местных девушек по организованной схеме. В частности, финансирование проезда и других сопутствующих расходов осуществила ее сообщница, проживающая в Санкт-Петербурге. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми". Следственные действия продолжаются, в том числе принимаются меры по установлению личности и местонахождения подозреваемой из Санкт-Петербурга, фигурирующей в деле как организатор канала, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250205/bordel-1997447925.html

санкт-петербург

ташкент

ташкентская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, ташкент, ташкентская область