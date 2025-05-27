В Ташкенте раскрыли канал вывоза девушек в Петербург для проституции
Раскрыт канал вывоза девушек из Ташкента в Петербург для занятия проституцией
© Pixabay / Pixabay / falcoВид на Ташкент
© Pixabay / Pixabay / falco
Вид на Ташкент. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Полиция в Ташкенте раскрыла канал вывоза местных девушек в Санкт-Петербург для занятия проституцией, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкентской области.
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"В результате оперативного мероприятия была задержана жительница города Ангрен, 1971 года рождения, пытавшаяся отправить 22-летнюю девушку через международный аэропорт Ташкента в Санкт-Петербург для занятия проституцией. При этом были изъяты вещественные доказательства", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале регионального ГУВД.
По данным следствия, подозреваемая вовлекала в проституцию местных девушек по организованной схеме. В частности, финансирование проезда и других сопутствующих расходов осуществила ее сообщница, проживающая в Санкт-Петербурге.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "торговля людьми". Следственные действия продолжаются, в том числе принимаются меры по установлению личности и местонахождения подозреваемой из Санкт-Петербурга, фигурирующей в деле как организатор канала, добавили в пресс-службе.
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