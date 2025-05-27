https://ria.ru/20250527/devochka-2019297319.html

Девочку, похищенную задержанным россиянином, передали матери

Девочку, похищенную задержанным россиянином, передали матери - РИА Новости, 27.05.2025

Девочку, похищенную задержанным россиянином, передали матери

Девочка, похищенная задержанным в аэропорту в Белоруссии отцом-россиянином, была передана матери и уже находится в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:57:00+03:00

2025-05-27T11:57:00+03:00

2025-05-27T11:57:00+03:00

ирина волк

владимир колокольцев

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белоруссия

россия

общество

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Девочка, похищенная задержанным в аэропорту в Белоруссии отцом-россиянином, была передана матери и уже находится в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД республики Наталья Сахарчук. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее сообщил, что в аэропорту Минска был задержан гражданин России, который находился в розыске насколько лет: после развода похитил дочь и вывез ее из России. Во вторник Госпогранкомитет подтвердил, что в ночь с 21 на 22 мая при оформлении рейса Минск - Дубай в аэропорту белорусской столицы пограничники задержали мужчину и девочку с паспортами граждан РФ, чьи документы были частично поддельными. В ходе разбирательства установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск МВД России за убийство, а также был лишен родительских прав и не мог проживать с ребенком на законных основаниях. Мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания. "Ребенок (после задержания мужчины в аэропорту – ред.) был передан сотрудникам милиции. Мы связались с мамой и передали девочку маме. Она находится в Санкт-Петербурге", - сообщила Сахарчук. Она подчеркнула, что данная ситуация является "еще одним положительным, результативным примером взаимодействия правоохранителей Беларуси и России". Представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале ранее отмечала, что житель города Колпино был лишен родительских прав, однако в мае 2020 года после бракоразводного процесса забрал шестилетнюю дочь и вместе с ней скрылся. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). По ее словам, поиски девочки и ее отца продолжались несколько лет. Все это время мужчина не выходил на связь, о местонахождении дочери и ее состоянии мать ничего не знала. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга неоднократно выезжали в города России, откуда поступала информация о мужчине с ребенком, похожими на фото в ориентировке. Были получены сведения о том, что разыскиваемый использует поддельные документы. Оперативники 19 мая установили, что отец и дочь находятся в Белоруссии и готовятся вылететь в одну из ближневосточных стран. Эта информация была передана коллегам из Белоруссии, которые нашли и задержали мужчину. Он помещен под стражу и в ближайшее время будет доставлен в Санкт-Петербург для проведения процессуальных действий, сообщала ранее Волк.

https://ria.ru/20250429/muzhchina-2013973187.html

https://ria.ru/20250310/pokhischenie-2004137565.html

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ирина волк, владимир колокольцев, санкт-петербург, белоруссия, россия, общество