https://ria.ru/20250527/bajkal-2019271413.html
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение - РИА Новости, 27.05.2025
На Байкале произошло землетрясение
В акватории озера Байкал во вторник зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,6, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:04:00+03:00
2025-05-27T10:04:00+03:00
2025-05-27T10:05:00+03:00
происшествия
байкал
иркутская область
иркутск
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885487114_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3f76445fd69aa7dd398ffabf150ab08.jpg
ИРКУТСК, 27 мая - РИА Новости. В акватории озера Байкал во вторник зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,6, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. Согласно данным, размещенным на сайте службы, подземный толчок энергетическим классом 10,6, магнитудой 3,6 был зарегистрирован в 08.55 (03.55 мск). Эпицентр находился в южной части Байкала. Ближайший населенный пункт в Иркутской области - поселок Малое Голоустное. В этом месте подземный толчок, как следует из данных, опубликованных на сайте Байкальского филиала ЕГС РАН, был зафиксирован 28 января. Тогда землетрясение слабой интенсивности затронуло Иркутск, Улан-Удэ и ряд других населенных пунктов.
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
байкал
иркутская область
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885487114_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76d0be8577cadcf71412c6f381fddd6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, байкал, иркутская область, иркутск, российская академия наук
Происшествия, Байкал, Иркутская область, Иркутск, Российская академия наук
На Байкале произошло землетрясение
В акватории Байкала зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,6