https://ria.ru/20250527/bajkal-2019271413.html

На Байкале произошло землетрясение

На Байкале произошло землетрясение - РИА Новости, 27.05.2025

На Байкале произошло землетрясение

В акватории озера Байкал во вторник зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,6, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:04:00+03:00

2025-05-27T10:04:00+03:00

2025-05-27T10:05:00+03:00

происшествия

байкал

иркутская область

иркутск

российская академия наук

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ИРКУТСК, 27 мая - РИА Новости. В акватории озера Байкал во вторник зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,6, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН. Согласно данным, размещенным на сайте службы, подземный толчок энергетическим классом 10,6, магнитудой 3,6 был зарегистрирован в 08.55 (03.55 мск). Эпицентр находился в южной части Байкала. Ближайший населенный пункт в Иркутской области - поселок Малое Голоустное. В этом месте подземный толчок, как следует из данных, опубликованных на сайте Байкальского филиала ЕГС РАН, был зафиксирован 28 января. Тогда землетрясение слабой интенсивности затронуло Иркутск, Улан-Удэ и ряд других населенных пунктов.

https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html

байкал

иркутская область

иркутск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, байкал, иркутская область, иркутск, российская академия наук