https://ria.ru/20250527/aurus-2019252520.html
Гостей Международной встречи по безопасности обслуживают "Аурусы"
Гостей Международной встречи по безопасности обслуживают "Аурусы" - РИА Новости, 27.05.2025
Гостей Международной встречи по безопасности обслуживают "Аурусы"
Автомобили "Аурус", украшенные логотипами ко Дню Победы, обслуживают высоких гостей Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T07:54:00+03:00
2025-05-27T07:54:00+03:00
2025-05-27T07:55:00+03:00
россия
москва
сергей шойгу
снг
одкб
евразийский экономический союз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950621790_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_e9ac35fd0ec31b0df70933d3465bbc92.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Автомобили "Аурус", украшенные логотипами ко Дню Победы, обслуживают высоких гостей Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ. "Такие автомобили "Аурус" действительно есть в автотранспортных предприятиях Управления делами президента Российской Федерации. Сейчас они обслуживают высоких гостей Международной встречи по вопросам безопасности", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что ранее было принято решение не разбрендировать машины после Дня Победы. "Как только мероприятия пройдут, логотипы будут сняты", - добавили в пресс-службе. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
https://ria.ru/20250509/parkovka-2016038519.html
https://ria.ru/20241008/aurus-1977063102.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950621790_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_8f0b7c57ca9c7946d5eb6cb4f49a813b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей шойгу, снг, одкб, евразийский экономический союз, общество
Россия, Москва, Сергей Шойгу, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Общество
Гостей Международной встречи по безопасности обслуживают "Аурусы"
Участников форума по безопасности в Москве обслуживают особые Аурусы