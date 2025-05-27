Рейтинг@Mail.ru
Гостей Международной встречи по безопасности обслуживают "Аурусы" - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 27.05.2025 (обновлено: 07:55 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/aurus-2019252520.html
Гостей Международной встречи по безопасности обслуживают "Аурусы"
Гостей Международной встречи по безопасности обслуживают "Аурусы" - РИА Новости, 27.05.2025
Гостей Международной встречи по безопасности обслуживают "Аурусы"
Автомобили "Аурус", украшенные логотипами ко Дню Победы, обслуживают высоких гостей Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T07:54:00+03:00
2025-05-27T07:55:00+03:00
россия
москва
сергей шойгу
снг
одкб
евразийский экономический союз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950621790_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_e9ac35fd0ec31b0df70933d3465bbc92.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Автомобили "Аурус", украшенные логотипами ко Дню Победы, обслуживают высоких гостей Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ. "Такие автомобили "Аурус" действительно есть в автотранспортных предприятиях Управления делами президента Российской Федерации. Сейчас они обслуживают высоких гостей Международной встречи по вопросам безопасности", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что ранее было принято решение не разбрендировать машины после Дня Победы. "Как только мероприятия пройдут, логотипы будут сняты", - добавили в пресс-службе. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
https://ria.ru/20250509/parkovka-2016038519.html
https://ria.ru/20241008/aurus-1977063102.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950621790_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_8f0b7c57ca9c7946d5eb6cb4f49a813b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сергей шойгу, снг, одкб, евразийский экономический союз, общество
Россия, Москва, Сергей Шойгу, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Общество
Гостей Международной встречи по безопасности обслуживают "Аурусы"

Участников форума по безопасности в Москве обслуживают особые Аурусы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus
Автомобиль Aurus - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Aurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Автомобили "Аурус", украшенные логотипами ко Дню Победы, обслуживают высоких гостей Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ.
"Такие автомобили "Аурус" действительно есть в автотранспортных предприятиях Управления делами президента Российской Федерации. Сейчас они обслуживают высоких гостей Международной встречи по вопросам безопасности", - сообщили в пресс-службе.
Десятки автомобилей Aurus в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Стихийная парковка Aurus в Кремле попала на видео
9 мая, 14:12
В ведомстве пояснили, что ранее было принято решение не разбрендировать машины после Дня Победы.
"Как только мероприятия пройдут, логотипы будут сняты", - добавили в пресс-службе.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
Автомобиль Aurus Hydrogen - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Большинство лидеров стран СНГ на саммите в Москве выбрали "Аурус"
8 октября 2024, 21:03
 
РоссияМоскваСергей ШойгуСНГОДКБЕвразийский экономический союзОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала