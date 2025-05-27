https://ria.ru/20250527/aurus-2019252520.html

Гостей Международной встречи по безопасности обслуживают "Аурусы"

Гостей Международной встречи по безопасности обслуживают "Аурусы" - РИА Новости, 27.05.2025

Гостей Международной встречи по безопасности обслуживают "Аурусы"

Автомобили "Аурус", украшенные логотипами ко Дню Победы, обслуживают высоких гостей Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T07:54:00+03:00

2025-05-27T07:54:00+03:00

2025-05-27T07:55:00+03:00

россия

москва

сергей шойгу

снг

одкб

евразийский экономический союз

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950621790_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_e9ac35fd0ec31b0df70933d3465bbc92.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Автомобили "Аурус", украшенные логотипами ко Дню Победы, обслуживают высоких гостей Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ. "Такие автомобили "Аурус" действительно есть в автотранспортных предприятиях Управления делами президента Российской Федерации. Сейчас они обслуживают высоких гостей Международной встречи по вопросам безопасности", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что ранее было принято решение не разбрендировать машины после Дня Победы. "Как только мероприятия пройдут, логотипы будут сняты", - добавили в пресс-службе. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.

https://ria.ru/20250509/parkovka-2016038519.html

https://ria.ru/20241008/aurus-1977063102.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, сергей шойгу, снг, одкб, евразийский экономический союз, общество