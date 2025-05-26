https://ria.ru/20250526/vstrecha-2019113932.html

Яковенко назвал встречу по безопасности в Москве беспрецедентным событием

Яковенко назвал встречу по безопасности в Москве беспрецедентным событием - РИА Новости, 26.05.2025

Яковенко назвал встречу по безопасности в Москве беспрецедентным событием

Московская встреча высоких представителей по безопасности станет важнейшим обсуждением вопросов безопасности с долгосрочным влиянием, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:54:00+03:00

2025-05-26T14:54:00+03:00

2025-05-26T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Московская встреча высоких представителей по безопасности станет важнейшим обсуждением вопросов безопасности с долгосрочным влиянием, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "В мире растет запрос на серьезное многостороннее обсуждение качественно новой ситуации, складывающейся в области безопасности. ...После саммита БРИКС в Казани в октябре прошлого года конференция в Москве станет самым важным комплексным и беспрецедентным по своей представительности обсуждением вопросов безопасности, которое окажет долгосрочное влияние на выработку внешнеполитических решений стран-участниц в реальной, а не воображаемой системе координат", - сказал Яковенко. Он подчеркнул, что аналогов этой встрече нет: Мюнхенская конференция по безопасности, к примеру, носит "интеллектуально закрытый характер", а ее участники связаны общим идеологическим нарративом и изыскивают способы для отрицания многополярного мира. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.

https://ria.ru/20250522/venediktov-2018457610.html

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