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Яковенко назвал встречу по безопасности в Москве беспрецедентным событием - РИА Новости, 26.05.2025
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14:54 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/vstrecha-2019113932.html
Яковенко назвал встречу по безопасности в Москве беспрецедентным событием
Яковенко назвал встречу по безопасности в Москве беспрецедентным событием - РИА Новости, 26.05.2025
Яковенко назвал встречу по безопасности в Москве беспрецедентным событием
Московская встреча высоких представителей по безопасности станет важнейшим обсуждением вопросов безопасности с долгосрочным влиянием, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:54:00+03:00
2025-05-26T14:54:00+03:00
россия
москва
казань
александр яковенко
сергей шойгу
брикс
снг
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Московская встреча высоких представителей по безопасности станет важнейшим обсуждением вопросов безопасности с долгосрочным влиянием, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "В мире растет запрос на серьезное многостороннее обсуждение качественно новой ситуации, складывающейся в области безопасности. ...После саммита БРИКС в Казани в октябре прошлого года конференция в Москве станет самым важным комплексным и беспрецедентным по своей представительности обсуждением вопросов безопасности, которое окажет долгосрочное влияние на выработку внешнеполитических решений стран-участниц в реальной, а не воображаемой системе координат", - сказал Яковенко. Он подчеркнул, что аналогов этой встрече нет: Мюнхенская конференция по безопасности, к примеру, носит "интеллектуально закрытый характер", а ее участники связаны общим идеологическим нарративом и изыскивают способы для отрицания многополярного мира. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
https://ria.ru/20250522/venediktov-2018457610.html
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россия, москва, казань, александр яковенко, сергей шойгу, брикс, снг, одкб, в мире
Россия, Москва, Казань, Александр Яковенко, Сергей Шойгу, БРИКС, СНГ, ОДКБ, В мире
Яковенко назвал встречу по безопасности в Москве беспрецедентным событием

Яковенко: встреча по безопасности в РФ станет событием с долгосрочным влиянием

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Московская встреча высоких представителей по безопасности станет важнейшим обсуждением вопросов безопасности с долгосрочным влиянием, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"В мире растет запрос на серьезное многостороннее обсуждение качественно новой ситуации, складывающейся в области безопасности. ...После саммита БРИКС в Казани в октябре прошлого года конференция в Москве станет самым важным комплексным и беспрецедентным по своей представительности обсуждением вопросов безопасности, которое окажет долгосрочное влияние на выработку внешнеполитических решений стран-участниц в реальной, а не воображаемой системе координат", - сказал Яковенко.
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Он подчеркнул, что аналогов этой встрече нет: Мюнхенская конференция по безопасности, к примеру, носит "интеллектуально закрытый характер", а ее участники связаны общим идеологическим нарративом и изыскивают способы для отрицания многополярного мира.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
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РоссияМоскваКазаньАлександр ЯковенкоСергей ШойгуБРИКССНГОДКБВ мире
 
 
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