https://ria.ru/20250526/uzbekistan-2019067794.html

В Узбекистане мужчину осудили за военную службу по российскому контракту

В Узбекистане мужчину осудили за военную службу по российскому контракту - РИА Новости, 26.05.2025

В Узбекистане мужчину осудили за военную службу по российскому контракту

Каршинский городской суд по уголовным делам в Узбекистане приговорил к четырем годам ограничения свободы за военную службу по российскому контракту 20-летнего... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:30:00+03:00

2025-05-26T11:30:00+03:00

2025-05-26T11:55:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 26 мая - РИА Новости. Каршинский городской суд по уголовным делам в Узбекистане приговорил к четырем годам ограничения свободы за военную службу по российскому контракту 20-летнего местного жителя, самовольно оставившего часть и вернувшегося домой, следует из копии приговора, которой располагает РИА Новости. По данным суда, подсудимый в феврале 2024 года уехал в Санкт-Петербург на заработки, а в июне прошлого года подписал годовой контракт на военную службу. Как утверждается в тексте приговора, во время сборов под Луганском он получил ранение и после лечения в госпитале самовольно покинул часть, в феврале 2025 года вернулся на родину и сдался властям. В итоге гражданина И.Ж, 2005 года рождения признали виновным по части 1 статьи 154 УК Республики Узбекистан ("Наемничество" - ред.). "Назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года", - говорится в тексте приговора. При вынесении приговора суд учел его сотрудничество со следствием, отсутствие судимости и другие обстоятельства, уточняется в материалах. Статья УК Узбекистана "Наемничество" (участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим того зарубежного государства) предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250416/kontrakt-2011485600.html

https://ria.ru/20250124/medvedev-1995339750.html

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