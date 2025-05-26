В Узбекистане мужчину осудили за военную службу по российскому контракту
Жителя Узбекистана осудили на 4 года за службу по контракту с РФ
Суд. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 26 мая - РИА Новости. Каршинский городской суд по уголовным делам в Узбекистане приговорил к четырем годам ограничения свободы за военную службу по российскому контракту 20-летнего местного жителя, самовольно оставившего часть и вернувшегося домой, следует из копии приговора, которой располагает РИА Новости.
По данным суда, подсудимый в феврале 2024 года уехал в Санкт-Петербург на заработки, а в июне прошлого года подписал годовой контракт на военную службу. Как утверждается в тексте приговора, во время сборов под Луганском он получил ранение и после лечения в госпитале самовольно покинул часть, в феврале 2025 года вернулся на родину и сдался властям.
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В итоге гражданина И.Ж, 2005 года рождения признали виновным по части 1 статьи 154 УК Республики Узбекистан ("Наемничество" - ред.).
"Назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года", - говорится в тексте приговора.
При вынесении приговора суд учел его сотрудничество со следствием, отсутствие судимости и другие обстоятельства, уточняется в материалах.
Статья УК Узбекистана "Наемничество" (участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим того зарубежного государства) предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
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