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Единые школьные учебники по всем предметам подготовят в течение трех лет - РИА Новости, 26.05.2025
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14:04 26.05.2025 (обновлено: 15:05 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/uchebniki-2019102894.html
Единые школьные учебники по всем предметам подготовят в течение трех лет
Единые школьные учебники по всем предметам подготовят в течение трех лет - РИА Новости, 26.05.2025
Единые школьные учебники по всем предметам подготовят в течение трех лет
Российские школьники получат линейку единых школьных учебников по всем предметам в течение трех лет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:04:00+03:00
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общество
россия
сергей кравцов
московский физико-технический институт
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские школьники получат линейку единых школьных учебников по всем предметам в течение трех лет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве. &quot;В течение трех лет будут подготовлены единые государственные учебники по всем предметам&quot;, — сказал он журналистам.По словам Кравцова, сейчас готовятся учебники по естественно-научным предметам: физике, химии, биологии. "Фактически это будет единый коллектив, который синхронизирует изучение предметов физики с математикой, химией, биологией", — добавил глава Минпросвещения. Кроме того, министерство решило совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) подготовить учебники для углубленного изучения естественно-научных предметов.С 1 сентября в школах появится обновленный единый учебник истории для 5-9-х классов, а в следующем году планируется ввести единые учебники по обществознанию и духовно-нравственной культуре.
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общество, россия, сергей кравцов, московский физико-технический институт, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Московский физико-технический институт, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Единые школьные учебники по всем предметам подготовят в течение трех лет

Кравцов: единые учебники по всем предметам будут готовы в течение трех лет

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения России Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские школьники получат линейку единых школьных учебников по всем предметам в течение трех лет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
«

"В течение трех лет будут подготовлены единые государственные учебники по всем предметам", — сказал он журналистам.

По словам Кравцова, сейчас готовятся учебники по естественно-научным предметам: физике, химии, биологии.
"Фактически это будет единый коллектив, который синхронизирует изучение предметов физики с математикой, химией, биологией", — добавил глава Минпросвещения.
Кроме того, министерство решило совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) подготовить учебники для углубленного изучения естественно-научных предметов.
С 1 сентября в школах появится обновленный единый учебник истории для 5-9-х классов, а в следующем году планируется ввести единые учебники по обществознанию и духовно-нравственной культуре.
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