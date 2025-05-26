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Единые школьные учебники по всем предметам подготовят в течение трех лет
Единые школьные учебники по всем предметам подготовят в течение трех лет - РИА Новости, 26.05.2025
Единые школьные учебники по всем предметам подготовят в течение трех лет
Российские школьники получат линейку единых школьных учебников по всем предметам в течение трех лет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:04:00+03:00
2025-05-26T14:04:00+03:00
2025-05-26T15:05:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
московский физико-технический институт
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские школьники получат линейку единых школьных учебников по всем предметам в течение трех лет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве. "В течение трех лет будут подготовлены единые государственные учебники по всем предметам", — сказал он журналистам.По словам Кравцова, сейчас готовятся учебники по естественно-научным предметам: физике, химии, биологии. "Фактически это будет единый коллектив, который синхронизирует изучение предметов физики с математикой, химией, биологией", — добавил глава Минпросвещения. Кроме того, министерство решило совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) подготовить учебники для углубленного изучения естественно-научных предметов.С 1 сентября в школах появится обновленный единый учебник истории для 5-9-х классов, а в следующем году планируется ввести единые учебники по обществознанию и духовно-нравственной культуре.
https://ria.ru/20241126/uchebniki-1985843113.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, сергей кравцов, московский физико-технический институт, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Московский физико-технический институт, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Единые школьные учебники по всем предметам подготовят в течение трех лет
Кравцов: единые учебники по всем предметам будут готовы в течение трех лет