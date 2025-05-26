https://ria.ru/20250526/strakh-2019039445.html

Школьники назвали самый страшный предмет на ОГЭ и ЕГЭ

Школьники назвали самый страшный предмет на ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 26.05.2025

Школьники назвали самый страшный предмет на ОГЭ и ЕГЭ

Русский язык оказался самым страшным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ для большинства школьников, пишет издание "Газета.ru" со ссылкой на опрос портала "Умскул". РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T06:52:00+03:00

2025-05-26T06:52:00+03:00

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общество

социальный навигатор

сн_образование

единый государственный экзамен (егэ)

основной государственный экзамен (огэ)

россия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Русский язык оказался самым страшным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ для большинства школьников, пишет издание "Газета.ru" со ссылкой на опрос портала "Умскул"."Самым сложным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ участники опроса считают русский язык — об этом сообщили 27% девятиклассников и каждый пятый ученик 11-го класса", — говорится в материале.На втором месте оказались математика и профильная математика. С обществознанием возникают проблемы у 10% девятиклассников и 15% выпускников. При этом этот предмет в этом году является самым популярным: его выбрали 44% сдающих ОГЭ и 38% — ЕГЭ.

https://ria.ru/20250526/ege-1734473764.html

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общество, социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), основной государственный экзамен (огэ), россия