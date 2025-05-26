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Секретарь совета нацбезопасности Ирана посетит Москву - РИА Новости, 26.05.2025
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12:01 26.05.2025 (обновлено: 12:13 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/sekretar--2019075245.html
Секретарь совета нацбезопасности Ирана посетит Москву
Секретарь совета нацбезопасности Ирана посетит Москву - РИА Новости, 26.05.2025
Секретарь совета нацбезопасности Ирана посетит Москву
Секретарь высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Аакбар Ахмадиян отправится с визитом в Москву на этой неделе, заявил официальный... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:01:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 26 мая – РИА Новости. Секретарь высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Аакбар Ахмадиян отправится с визитом в Москву на этой неделе, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи."Секретарь высшего совета национальной безопасности примет участие в тринадцатой встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, от имени Ирана в Москве", - сказал Багаи, слова которого приводит иранское госагентство Tasnim.Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
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иран, москва, в мире, евразийский экономический союз, одкб, сергей шойгу, снг, россия
Иран, Москва, В мире, Евразийский экономический союз, ОДКБ, Сергей Шойгу, СНГ, Россия
Секретарь совета нацбезопасности Ирана посетит Москву

Секретарь совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиан посетит Москву

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкАли Ахмадиан
Али Ахмадиан - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Али Ахмадиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 мая – РИА Новости. Секретарь высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Аакбар Ахмадиян отправится с визитом в Москву на этой неделе, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
"Секретарь высшего совета национальной безопасности примет участие в тринадцатой встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, от имени Ирана в Москве", - сказал Багаи, слова которого приводит иранское госагентство Tasnim.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Глава МИД Ирана рассказал о сотрудничестве с Россией
19 апреля, 02:39
 
ИранМоскваВ миреЕвразийский экономический союзОДКБСергей ШойгуСНГРоссия
 
 
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