https://ria.ru/20250526/sdelka-2018990842.html

Уникальная сделка: отдать территорию и еще заплатить за это

Уникальная сделка: отдать территорию и еще заплатить за это - РИА Новости, 26.05.2025

Уникальная сделка: отдать территорию и еще заплатить за это

Некогда великая и мощная Британская империя продолжает свое усыхание и распад. В конце прошлой недели она уменьшилась еще на несколько островов Индийского... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T08:00:00+03:00

2025-05-26T08:00:00+03:00

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Некогда великая и мощная Британская империя продолжает свое усыхание и распад. В конце прошлой недели она уменьшилась еще на несколько островов Индийского океана после передачи архипелага Чагос его законному владельцу — Республике Маврикий. Кому-то может показаться, что несколько островков общей площадью 63 квадратных километра — это ерунда. Но, помимо разбросанных морских скал, Британия теряет и исключительную морскую зону, которую сам Лондон оценил в 640 тысяч квадратных километров.Однако дело даже не в размере и стратегическом значении оставляемого британцами архипелага. Дело в том, как и на каких условиях происходит передача Чагоса под другой флаг. Это действительно вызывает оторопь и у сторонников нынешнего правительства Британии, и особенно у его противников. Британский премьер стал объектом насмешек в связи с поразительным искусством заключения сделок. Газета The Daily Telegraph намекает на то, что свою книгу на эту тему Кир Стармер будет раздавать бесплатно, доплачивая читателям по 101 миллиону фунтов ежегодно в течение 99 лет. В общем-то, это и есть условия передачи архипелага Маврикию.Да-да, это не ошибка! Британия действительно отдает территорию, которой она владела более двухсот лет, и еще платит за это. Само правительство доказывает, что Лондон заплатит Маврикию более трех миллиардов фунтов. А консервативная пресса подсчитала, что эти выплаты составят более девяти миллиардов. Называется даже сумма до 30 миллиардов фунтов. Неудивительно, что различные говорящие головы в студиях тамошних каналов считают данную схему "безумием" и только разводят руками по поводу условий сделки.Формально выплаты будут происходить за 99-летнюю аренду крупнейшей военной базы Диего-Гарсия. Но дело в том, что это в основном американская база, а не британская. То есть Лондон отдал свою заморскую территорию, так еще и будет платить за то, чтобы другие могли пользоваться хотя бы ее частью на протяжении ближайшего века.Именно наличие американской базы на архипелаге порождало надежды и даже уверенность в том, что Штаты наложат вето на сделку. Консерваторы убедили себя, что "Трамп придет, порядок наведет", поэтому всячески тянули время до инаугурации нового президента США. Бывший премьер Борис Джонсон, активно работающий сейчас над тем, чтобы вернуться на пост главы партии тори, на протяжении нескольких месяцев издавал в разных газетах одну колонку за другой, в которой прямо призывал Вашингтон вмешаться и остановить "предательскую сделку лейбористов".В колонке, написанной за несколько дней до инаугурации Трампа, Джонсон даже договорился до того, что Сан-Диего играет решающую роль в американской поддержке Украины! Представляете, где Индийский океан, а где Украина! Но для британских неискушенных читателей наверняка Черкассы и Чагос мало чем отличаются.Холодным душем для Джонсона и других противников сделки стала позиция новой администрации Белого дома. Трамп с готовностью одобрил передачу Чагоса Маврикию. И сейчас Госдеп официально подтвердил эту позицию, заявив, что готов работать теперь не только с Британией, но и с новыми хозяевами архипелага. А американцам-то что? Как верно подметила нынешняя предводительница Консервативной партии Кеми Баденок, Трамп "только смеется над сделкой Кира Стармера". В конце концов, Вашингтону будет легче решать вопросы функционирования базы с новыми хозяевами архипелага, чем включать их в качестве британского козыря в свои двусторонние сделки с Лондоном.И кстати, обращает на себя внимание, как Борис Джонсон тут же потерял всяческий интерес к Чагосу! То он регулярно строчил о нем колонку за колонкой, а тут вдруг воды в рот набрал. Как только стало понятно, что Белый дом вовсе не против сделки, у бывшего премьера появились другие, куда более интересные темы.Причем британцы не были бы британцами, если бы традиционно в своих отечественных "зрадах" не искали бы "русский след". Консервативная партия уже после заключения финальной сделки по Чагосу опубликовала ролик, в котором доказывает, что Россия и Китай, оказывается, очень стремились к сдаче британцами архипелага. Тори пугают своих соотечественников: отныне любую военную операцию на базе Диего-Гарсия придется согласовывать с новыми владельцами островов, а Маврикий в это время укрепляет свои связи с Пекином и Москвой. В этом усмотрели "угрозу национальной безопасности Британии".И уж совсем истерика началась в связи с визитом на Маврикий учебного парусного судна "Крузенштерн" и подписанием соглашения в области рыболовства между нашими странами. Британский политик Генри Болтон, выступающий на различных каналах как эксперт по международной безопасности, вопиет: "Это соглашение потенциально открывает России доступ к морю вокруг базы на Диего-Гарсии".В недавнем прошлом министр внутренних дел Британии Прити Патель (ныне она является теневым министром иностранных дел) комментирует наши с Маврикием договоренности в истеричных тонах: "Соглашение лейбористов о капитуляции Чагоса ставит под угрозу нашу национальную безопасность, делая нас уязвимыми для угроз Путина. Российские корабли могут действовать вблизи нашей базы Диего-Гарсия!". То есть Лондон добровольно передал островной обломок своей империи в другие руки, а виноваты опять русские! Как будто это какие-то наши "зеленые человечки" выкрутили руки Стармеру с требованием признать "Чагос — ваш".И конечно же, большинство британских экспертов выражают волнение по поводу того, что и другие осколочки империи последуют по пути Чагоса. Лондон проявляет "фундаментальную слабость", и этим обязательно воспользуются другие страны — предупреждают тамошних зрителей. Ну а почему бы и нет? В Аргентине оппозиция, ссылаясь на прецедент с Чагосом, уже призывает напомнить о законных притязаниях на Мальвинские (они же Фолклендские) острова. Испанский МИД в этой же связи напомнил о возвращении Гибралтара "в родную гавань".Длительный распад продолжается, и было бы странно, если бы другие страны не попытались поучаствовать в дележе наследия этой некогда великой, а ныне догнивающей империи. Чагос — лишь промежуточный этап и вовсе не финал этого распада.

https://ria.ru/20250522/britanija-2018373357.html

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https://ria.ru/20250525/gosduma-2018942074.html

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аналитика, в мире, маврикий, кир стармер, борис джонсон, великобритания