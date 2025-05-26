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"Все по-прежнему". В США сделали неудобное признание о России
"Все по-прежнему". В США сделали неудобное признание о России - РИА Новости, 26.05.2025
"Все по-прежнему". В США сделали неудобное признание о России
США не имеют стратегического влияния на действия России на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:05:00+03:00
2025-05-26T09:05:00+03:00
2025-05-26T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. США не имеют стратегического влияния на действия России на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х."У Соединенных Штатов нет стратегических рычагов давления на то, что Россия делает или не делает на востоке Украины. Мы по-прежнему являемся участниками конфликта, финансируя Украину", — написал он.Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в прошлый понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, беседа длилась более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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сша, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, В мире
"Все по-прежнему". В США сделали неудобное признание о России
Макгрегор: США не могут повлиять на действия России на Украине