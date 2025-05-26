https://ria.ru/20250526/reyting-2019023803.html

Назван регионы-лидеры по уровню благосостояния семей

Назван регионы-лидеры по уровню благосостояния семей - РИА Новости, 26.05.2025

Назван регионы-лидеры по уровню благосостояния семей

Рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей за 2024 год возглавили Ямал, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Магаданская область, замыкают РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T00:08:00+03:00

2025-05-26T00:08:00+03:00

2025-05-26T00:08:00+03:00

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санкт-петербург

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей за 2024 год возглавили Ямал, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Магаданская область, замыкают список Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария, свидетельствует исследование РИА Новости. Как вычисляли уровень благосостоянияМатериальное благосостояние семей - один из самых чувствительных индикаторов экономического развития страны. Различия между материальным положением семей в регионах РФ весьма существенны, и значимых тенденций в сторону сглаживания этих диспропорций пока не наблюдается. Об этом свидетельствует подготовленный экспертами РИА Новости рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2024 года. Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими с медианной для региона зарплатой (оценка РИА Новости) после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Российской Федерации с разным уровнем цен. Эксперты поясняют, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты определенно быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным и не всегда достижимым значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат. Полученный результат, а именно потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми после минимальных трат, является результатом модельного расчета и выступает в рейтинге в качестве индикатора, позволяющего проводить сравнительную оценку регионов РФ. В лидерах добывающие регионыВ среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими медианную по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2024 года после минимальных жизненно необходимых трат (здесь и далее в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей) потенциально возможный остаток составляет 37,7 тысячи рублей. По итогам 2024 года в 20 российских регионах потенциально возможный скорректированный свободный остаток денежных средств (здесь и далее - потенциально возможный денежный остаток) семьи превышает общероссийский уровень. В реальности этот остаток, конечно, меньше (возможно, существенно, в зависимости от уровня потребления), поскольку прожиточный минимум, использованный в расчете, учитывает самые минимальные жизненные траты, но больше он точно быть не может. В лидирующей группе рейтинга по благосостоянию семей представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. По итогам 2024 года Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первую строчку в рейтинге: в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциально возможный денежный остаток составил 125,2 тысячи рублей. На второй строчке в рейтинге Ханты-Мансийский автономный округ – Югра: в семьях которого потенциально возможный денежный остаток составляет 86,9 тысячи рублей. На третьем месте – Магаданская область, где в семьях этот остаток составляет 75 тысяч рублей. На четвертом месте Москва: в столичных семьях остаток семей с двумя детьми составил 66,8 тысячи рублей. Замыкает лидирующую пятерку Ненецкий автономный округ, здесь показатель 65,2 тысяч рублей. На шестой строчке рейтинга расположились Сахалинская область, где в семьях остается 65,1 тысячи рублей. Седьмую и восьмую строчки рейтинга занимают Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ с показателями немного выше 57,5 тысячи рублей. На девятом месте – Республика Саха (Якутия) с результатом 54,2 тысячи рублей и замыкает первую десятку Московская область (52,9 тысячи рублей). Замыкает список Северный КавказВ шести российских регионах в свободном распоряжении у семьи с двумя детьми с медианным заработком после минимальных расходов совсем ничего не остается и без дополнительных доходов прожить невозможно. В число замыкающих рейтинг входят представители Северо-Кавказских республик, где потенциально возможный денежный остаток отрицательный. Кроме того, еще в пяти российских регионах в свободном распоряжении у семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается менее 10 тысяч рублей, что также вынуждает родителей искать дополнительные источники доходов. В замыкающую группу рейтинга по благосостоянию семей по итогам 2024 года вошли: Псковская область (8,1 тысячи рублей), Астраханская область (7 тысяч рублей), Республика Крым (5,8 тысячи рублей), Ивановская область (2,7 тысячи рублей), Республика Калмыкия (2,3 тысячи рублей), Республика Северная Осетия – Алания (-1,3 тысячи рублей), Карачаево-Черкесская Республика (-4,8 тысячи рублей), Республика Дагестан (-5,4 тысячи рублей), Кабардино-Балкарская Республика (-13,1 тысячи рублей), Чеченская Республика (-14 тысяч рублей), Республика Ингушетия (-16,1 тысячи рублей). В регионах с отрицательным денежным остатком важнейшим источником доходов семей является натуральное хозяйство, индивидуальное предпринимательство, другие виды трудовой деятельности, а в ряде случаев серые зарплаты. С одним ребенком легчеВ российской среднестатистической семье с двумя родителями и одним ребенком потенциально возможный свободный денежный остаток при минимальных тратах (в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей) составляет 54,9 тысячи рублей. Всего в 21 регионе потенциально большей свободной суммой располагают семьи после всех минимальных трат. При этом регионов, где потенциально возможный свободный денежный остаток семей с одним ребенком не превышает 20 тысяч рублей, по итогам 2024 года семь. Лидирующая пятерка рейтинга в данном случае та же: Ямало-Ненецкий автономный округ, где семья с одним ребенком после минимальных расходов может потенциально располагать свободным остатком в 145,2 тысячи рублей, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (106,1 тысячи рублей), Магаданская область (97,7 тысячи рублей), Ненецкий автономный округ (97,7 тысячи рублей) и Чукотский автономный округ (85,2 тысячи рублей). Москва занимает седьмую строчку (в столичных семьях с одним ребенком потенциально остаток может составлять 80,8 тысячи рублей), Санкт-Петербург – на девятой позиции (74,3 тысячи рублей).

https://ria.ru/20250526/reyting-2018072293.html

https://ria.ru/20250421/reyting-2012427387.html

https://ria.ru/20250414/reyting-2011057967.html

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россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба государственной статистики (росстат), югра, риа рейтинг