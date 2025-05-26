https://ria.ru/20250526/rabota-2019203250.html

Белоруссия и Татарстан договорились о новом формате двусторонней работы

Белоруссия и Татарстан договорились о новом формате двусторонней работы - РИА Новости, 26.05.2025

Белоруссия и Татарстан договорились о новом формате двусторонней работы

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и глава Татарстана Рустам Минниханов договорились о новом формате двусторонней работы, сообщила в понедельник... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T20:00:00+03:00

2025-05-26T20:00:00+03:00

2025-05-26T20:00:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

рустам минниханов

александр турчинов

белоруссия

россия

республика татарстан (татарстан)

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МИНСК, 26 мая – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и глава Татарстана Рустам Минниханов договорились о новом формате двусторонней работы, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале. Правительственная делегация во главе с премьером Белоруссии в понедельник прибыла в Татарстан и посетила три города - Набережные Челны, Нижнекамск и Елабугу. "Мы с Рустамом Нургалиевичем договорились о новом формате нашей работы. Ежемесячно наши рабочие группы под руководством вице-премьеров будут заседать в различных форматах, выполняя наши договоренности. А раз в три месяца мы уже вместе с Рустамом Нургалиевичем будем подводить итоги нашей работы. И соответственно, то ли поощрять, то ли ругать наших руководителей", - сказал Турчин. В свою очередь Минниханов сказал, что встречи будут проходить в офлайн- и онлайн-форматах, и сообщил, что рассчитывает посетить Белоруссию по приглашению белорусского премьера через три месяца. "Будем стараться, чтобы уже что-то конкретное (было – ред.). Хотя у нас большая история (сотрудничества – ред.), наши товаропроизводители, промышленники друг друга хорошо знают, но нам надо раскрыть новые интересы для наших сторон. Направлений очень много", - сказал руководитель Татарстана. В частности, по его словам, стороны серьезно дополняют друг друга по автокомпонентам, перспективен блок нефтехимии. "Мы благодаря хорошим личным контактам наших лидеров имеем возможность очень продуктивно работать. Но это доверие надо еще оправдать", - сказал Минниханов.

https://ria.ru/20250526/belarus-2019156210.html

https://ria.ru/20250520/parlament-2018111961.html

белоруссия

россия

республика татарстан (татарстан)

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рустам минниханов, александр турчинов, белоруссия, россия, республика татарстан (татарстан)