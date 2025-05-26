https://ria.ru/20250526/pugacheva-2019123632.html

Жириновский оказался прав: как его слова о Пугачевой подтвердились временем

Жириновский оказался прав: как его слова о Пугачевой подтвердились временем - РИА Новости, 26.05.2025

Жириновский оказался прав: как его слова о Пугачевой подтвердились временем

Скандальная перепалка между Владимиром Жириновским и Аллой Пугачевой в телеэфире до сих пор обсуждается в интернете. Лидер ЛДПР тогда высказал немало резких... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:37:00+03:00

2025-05-26T16:37:00+03:00

2025-05-26T16:37:00+03:00

шоубиз

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Скандальная перепалка между Владимиром Жириновским и Аллой Пугачевой в телеэфире до сих пор обсуждается в интернете. Лидер ЛДПР тогда высказал немало резких слов в адрес примадонны и сделал несколько предсказаний о ее будущем. Время показало: политик оказался прав почти во всем. Что именно предвидел Жириновский и как его слова отразились на судьбе знаменитой певицы?Скандал в прямом эфиреДвадцать девятого февраля 2012 года на телеканале "Россия-1" разгорелся один из самых запоминающихся скандалов в истории российского телевидения. В программе "Поединок" Владимира Соловьева проходили предвыборные дебаты между кандидатами в президенты.Алла Пугачева присутствовала как доверенное лицо Михаила Прохорова и решила задать неудобный вопрос Жириновскому о его поведении. Собирается ли он, если станет президентом, изменить свое хамское поведение и перестать грубить людям?Лидер ЛДПР начал отвечать, но когда певица попыталась его перебить, резко заявил, что она должна молчать и слушать. Пугачева не отступила и вступила в словесную перепалку: "Не хамите мне. Я думала, что вы политик, хитрый человек, а вы просто клоун и псих".Жириновский не остался в долгу и высказался о всей творческой элите без обиняков. По мнению политика, многие артисты готовы на все ради денег и славы. Он обвинил Пугачеву в низкой социальной ответственности и предсказал, что ее карьера построена на пиаре и скандалах, а не на реальном таланте.Пять мужей и множество романовОсобенно жестко Жириновский высказался о личной жизни певицы: "У нее закон один — менять мужей каждые пять минут". Конечно, это была гипербола, но в основе лежали реальные факты.За свою жизнь Алла Борисовна действительно состояла в пяти официальных браках. Первый муж — Миколас Орбакас, отец Кристины Орбакайте. Брак продлился четыре года.Затем последовали союзы с режиссером Александром Стефановичем, продюсером Евгением Болдиным и Филиппом Киркоровым. Последний брак — с Максимом Галкиным*, который оформили только в 2011 году после десяти лет совместной жизни.Помимо официальных браков, СМИ регулярно писали о романах звезды. Ее связывали с композитором Павлом Слободкиным, певцом Александром Буйновым, музыкантом Владимиром Кузьминым. Даже во время замужества с Болдиным пресса писала о ее отношениях с боксером Сергеем Челобановым. Личная жизнь примадонны действительно не знала покоя.Карьерные взлеты и паденияЖириновский утверждал, что успех Пугачевой держится на имидже, а не на реальных достижениях. "За фанеру берете деньги. Голос звучит, а она стоит", — говорил политик еще тринадцать лет назад.Долгое время казалось, что он ошибается — Пугачева оставалась востребованной артисткой с высокими гонорарами. Но события последних лет заставляют пересмотреть эту оценку.После переезда за границу концертная деятельность певицы заметно сократилась. Если раньше она выступала на главных площадках страны, то теперь география гастролей существенно изменилась.Предсказания сбываютсяСамое поразительное — как точно Жириновский предвидел поведение артистки в сложной ситуации. Он говорил, что представители творческой элиты готовы "лечь под любого руководителя" ради выгоды.Когда ситуация изменилась, Пугачева с мужем действительно кардинально поменяли позицию и покинули страну. Результат оказался не таким, как ожидалось. Вместо триумфального приема за рубежом последовал период неопределенности и снижения активности.Цена громких заявленийЖириновский предупреждал, что звездность может быть эфемерной — временной и зависящей от внешних обстоятельств. События последних лет подтверждают эту мысль.Пострадала не только карьера самой Пугачевой, но и ее близких. Кристина Орбакайте также столкнулась с трудностями в профессиональной деятельности. Даже внуки певицы испытывает сложности из-за изменившейся репутации семьи.Особенно показательна история с самоназванием "примадонной". Выяснилось, что этот титул Пугачева присвоила себе сама, а окружающих просто заставляла его поддерживать.Политик или пророкВладимир Жириновский всегда славился способностью видеть суть явлений и людей. Его оценки часто казались слишком резкими, но время регулярно доказывало их справедливость.В случае с Пугачевой политик разглядел главное — зависимость успеха от конъюнктуры, а не от подлинного таланта. Он предсказал, что при изменении обстоятельств вся конструкция может рухнуть.Сегодня, анализируя развитие событий, трудно не признать: Жириновский оказался прав в главном. Его слова о том, что некоторые артисты готовы на все ради выгоды, получили наглядное подтверждение.* внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алла пугачева, кристина орбакайте, владимир жириновский, россия