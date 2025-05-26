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В Кузбассе осудили иностранцев за сбыт героина - РИА Новости, 26.05.2025
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09:07 26.05.2025
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В Кузбассе осудили иностранцев за сбыт героина
В Кузбассе осудили иностранцев за сбыт героина - РИА Новости, 26.05.2025
В Кузбассе осудили иностранцев за сбыт героина
Четверо граждан соседних с Россией государств, двое из которых женщины, получили от девяти до 9,5 лет лишения свободы за сбыт героина в Кузбассе и Томской... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:07:00+03:00
2025-05-26T09:07:00+03:00
россия
томская область
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 26 мая – РИА Новости. Четверо граждан соседних с Россией государств, двое из которых женщины, получили от девяти до 9,5 лет лишения свободы за сбыт героина в Кузбассе и Томской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Кемеровской области. "Граждане одного из соседних государств, двое мужчин и две женщины в возрасте от 30 до 42 лет, обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 – частью 3, частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов", – говорится в сообщении. Уточняется, что сбытчики были задержаны в октябре 2023 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону совместно с юргинскими полицейскими при попытке доставить в Кузбасс около 200 граммов героина. При личном досмотре полицейские изъяли у драгдилеров 500 свертков с наркотиком, мобильные телефоны и банковские карты. Также сотрудники полиции нашли три тайника с героином, которые сбытчики успели оборудовать в городе Юрге. Задержанные стали фигурантами уголовного дела и на время следствия были арестованы. Следователь установил, что осужденные нашли предложение незаконного заработка в мессенджере. По указанию куратора сообщники забирали из тайников партии героина и бесконтактным способом сбывали наркотик на территории Кемеровской и Томской областей. "По решению суда 41-летнему и 42-летнему мужчинам назначено по девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Их 39-летняя и 30-летняя сообщницы проведут в колонии общего режима по девять лет шесть месяцев каждая", – сообщает ведомство.
https://ria.ru/20250520/rossija-2018019299.html
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россия, томская область, кемеровская область, общество
Россия, Томская область, Кемеровская область, Общество
В Кузбассе осудили иностранцев за сбыт героина

Четверо иностранцев получили в Кузбассе от 9 до 9,5 года колонии за сбыт героина

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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КЕМЕРОВО, 26 мая – РИА Новости. Четверо граждан соседних с Россией государств, двое из которых женщины, получили от девяти до 9,5 лет лишения свободы за сбыт героина в Кузбассе и Томской области, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Кемеровской области.
"Граждане одного из соседних государств, двое мужчин и две женщины в возрасте от 30 до 42 лет, обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 – частью 3, частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что сбытчики были задержаны в октябре 2023 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону совместно с юргинскими полицейскими при попытке доставить в Кузбасс около 200 граммов героина. При личном досмотре полицейские изъяли у драгдилеров 500 свертков с наркотиком, мобильные телефоны и банковские карты. Также сотрудники полиции нашли три тайника с героином, которые сбытчики успели оборудовать в городе Юрге. Задержанные стали фигурантами уголовного дела и на время следствия были арестованы.
Следователь установил, что осужденные нашли предложение незаконного заработка в мессенджере. По указанию куратора сообщники забирали из тайников партии героина и бесконтактным способом сбывали наркотик на территории Кемеровской и Томской областей.
"По решению суда 41-летнему и 42-летнему мужчинам назначено по девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Их 39-летняя и 30-летняя сообщницы проведут в колонии общего режима по девять лет шесть месяцев каждая", – сообщает ведомство.
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