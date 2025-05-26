https://ria.ru/20250526/peterburg-2019228474.html

В Петербурге подросток погиб, забравшись на крышу электрички

В Петербурге подросток погиб, забравшись на крышу электрички - РИА Новости, 26.05.2025

В Петербурге подросток погиб, забравшись на крышу электрички

Подросток, забравшийся на крышу электрички в Санкт-Петербурге, погиб от удара током, в настоящее время по этому факту проводится проверка, сообщила... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T23:34:00+03:00

2025-05-26T23:34:00+03:00

2025-05-26T23:34:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

зеленогорск

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Подросток, забравшийся на крышу электрички в Санкт-Петербурге, погиб от удара током, в настоящее время по этому факту проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "️По предварительным данным, 26 мая несовершеннолетний находился на крыше электропоезда, который двигался от Финляндского вокзала в Зеленогорск. На станции Ланская подросток получил смертельный удар током от контактной сети", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20241108/elektrichka-1982720711.html

санкт-петербург

зеленогорск

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происшествия, санкт-петербург, зеленогорск, северо-западная транспортная прокуратура