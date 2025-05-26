https://ria.ru/20250526/peterburg-2019228474.html
В Петербурге подросток погиб, забравшись на крышу электрички
В Петербурге подросток погиб, забравшись на крышу электрички - РИА Новости, 26.05.2025
В Петербурге подросток погиб, забравшись на крышу электрички
Подросток, забравшийся на крышу электрички в Санкт-Петербурге, погиб от удара током, в настоящее время по этому факту проводится проверка, сообщила... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T23:34:00+03:00
2025-05-26T23:34:00+03:00
2025-05-26T23:34:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
зеленогорск
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Подросток, забравшийся на крышу электрички в Санкт-Петербурге, погиб от удара током, в настоящее время по этому факту проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "️По предварительным данным, 26 мая несовершеннолетний находился на крыше электропоезда, который двигался от Финляндского вокзала в Зеленогорск. На станции Ланская подросток получил смертельный удар током от контактной сети", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20241108/elektrichka-1982720711.html
санкт-петербург
зеленогорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, зеленогорск, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Зеленогорск, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге подросток погиб, забравшись на крышу электрички
Подросток, забравшийся на крышу электрички в Петербурге, погиб от удара током