https://ria.ru/20250526/peskov-2019081819.html

Песков рассказал о ходе подготовки меморандума по Украине

Песков рассказал о ходе подготовки меморандума по Украине - РИА Новости, 26.05.2025

Песков рассказал о ходе подготовки меморандума по Украине

Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию, работа по нему продолжается, документ требует подготовки, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:21:00+03:00

2025-05-26T12:21:00+03:00

2025-05-26T12:26:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию, работа по нему продолжается, документ требует подготовки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев 24 мая сообщил, что Россия в ближайшие дни передаст Украине свои наработки в рамках меморандума по украинскому урегулированию, работа над документом находится в завершающей стадии."Российский проект меморандума пока не передан. Работа продолжается. Это серьезный проект, проект серьезного документа, (он) требует тщательной выверки и подготовки", - сказал Песков журналистам на вопрос, передан ли Киеву российский проект меморандума об урегулировании.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели ранее телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как заявил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ добавил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250523/lavrov-2018635506.html

https://ria.ru/20250522/zelenskij-2018411563.html

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украина, россия, дмитрий песков, константин косачев, совет федерации рф, владимир путин, киев, в мире