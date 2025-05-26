https://ria.ru/20250526/peskov-2019081819.html
Песков рассказал о ходе подготовки меморандума по Украине
Песков рассказал о ходе подготовки меморандума по Украине - РИА Новости, 26.05.2025
Песков рассказал о ходе подготовки меморандума по Украине
Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию, работа по нему продолжается, документ требует подготовки, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:21:00+03:00
2025-05-26T12:21:00+03:00
2025-05-26T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию, работа по нему продолжается, документ требует подготовки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев 24 мая сообщил, что Россия в ближайшие дни передаст Украине свои наработки в рамках меморандума по украинскому урегулированию, работа над документом находится в завершающей стадии."Российский проект меморандума пока не передан. Работа продолжается. Это серьезный проект, проект серьезного документа, (он) требует тщательной выверки и подготовки", - сказал Песков журналистам на вопрос, передан ли Киеву российский проект меморандума об урегулировании.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели ранее телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как заявил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ добавил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
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Украина, Россия, Дмитрий Песков, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Киев, В мире
Песков рассказал о ходе подготовки меморандума по Украине
Песков: РФ не передала Украине проект меморандума, работа продолжается