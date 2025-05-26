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Песков рассказал о ходе подготовки меморандума по Украине - РИА Новости, 26.05.2025
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12:21 26.05.2025 (обновлено: 12:26 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/peskov-2019081819.html
Песков рассказал о ходе подготовки меморандума по Украине
Песков рассказал о ходе подготовки меморандума по Украине - РИА Новости, 26.05.2025
Песков рассказал о ходе подготовки меморандума по Украине
Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию, работа по нему продолжается, документ требует подготовки, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:21:00+03:00
2025-05-26T12:26:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
константин косачев
совет федерации рф
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию, работа по нему продолжается, документ требует подготовки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев 24 мая сообщил, что Россия в ближайшие дни передаст Украине свои наработки в рамках меморандума по украинскому урегулированию, работа над документом находится в завершающей стадии."Российский проект меморандума пока не передан. Работа продолжается. Это серьезный проект, проект серьезного документа, (он) требует тщательной выверки и подготовки", - сказал Песков журналистам на вопрос, передан ли Киеву российский проект меморандума об урегулировании.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели ранее телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как заявил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ добавил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018635506.html
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украина, россия, дмитрий песков, константин косачев, совет федерации рф, владимир путин, киев, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Киев, В мире
Песков рассказал о ходе подготовки меморандума по Украине

Песков: РФ не передала Украине проект меморандума, работа продолжается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию, работа по нему продолжается, документ требует подготовки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев 24 мая сообщил, что Россия в ближайшие дни передаст Украине свои наработки в рамках меморандума по украинскому урегулированию, работа над документом находится в завершающей стадии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Лавров рассказал о принципе составления меморандума по Украине
23 мая, 12:51
"Российский проект меморандума пока не передан. Работа продолжается. Это серьезный проект, проект серьезного документа, (он) требует тщательной выверки и подготовки", - сказал Песков журналистам на вопрос, передан ли Киеву российский проект меморандума об урегулировании.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели ранее телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как заявил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ добавил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума, заявил Мирошник
22 мая, 10:16
 
УкраинаРоссияДмитрий ПесковКонстантин КосачевСовет Федерации РФВладимир ПутинКиевВ мире
 
 
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