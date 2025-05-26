https://ria.ru/20250526/otnosheniya-2019116773.html

Россия и США разберутся в отношениях без посредников, заявил Климов

Россия и США разберутся в отношениях без посредников, заявил Климов - РИА Новости, 26.05.2025

Россия и США разберутся в отношениях без посредников, заявил Климов

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп разберутся в своих отношениях без посредников и без мнений представителей Евросоюза, уверен... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:03:00+03:00

2025-05-26T15:03:00+03:00

2025-05-26T15:03:00+03:00

россия

германия

украина

владимир путин

дональд трамп

андрей климов

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп разберутся в своих отношениях без посредников и без мнений представителей Евросоюза, уверен глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль раскритиковал действия России в отношении Украины, отметив, что это негативно сказывается на отношениях Москвы и Вашингтона. "Я не знаю, правильно говорить от имени Европейского союза министру иностранных дел Германии. Я с этим человеком не знаком, мне кажется, он тоже из числа лунатиков. А лунатики это говорят ровно для того, для чего они говорят – им клин надо вбить, в данном случае между Путиным и Трампом. Они видят, что он не вбивается, так они еще и кричат", - сказал сенатор в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня". По словам Климова, разберутся наши лидеры в своих отношениях без посредников. Как разбирались в свое время руководители Советского Союза и США. "Нам посредники не нужны. У нас прямая линия существует горячая для разговоров наших лидеров", - сказал политик. При этом европейские чиновники "приходят и уходят, чьи фамилии я даже не помню и не запоминаю", добавил законодатель. "Там ещё у них есть еврокомиссар по международным делам (Кая Каллас – ред.), вообще чудеса показывает", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250522/tramp-2018331451.html

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, германия, украина, владимир путин, дональд трамп, андрей климов, совет федерации рф, в мире