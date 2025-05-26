https://ria.ru/20250526/opek-2019210022.html

ОПЕК+ не обсуждала увеличение добычи нефти, заявил Новак

ОПЕК+ не обсуждала увеличение добычи нефти, заявил Новак - РИА Новости, 26.05.2025

ОПЕК+ не обсуждала увеличение добычи нефти, заявил Новак

Восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные ограничения нефтедобычи, еще не обсуждали ее увеличение в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T20:27:00+03:00

2025-05-26T20:27:00+03:00

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая - РИА Новости. Восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные ограничения нефтедобычи, еще не обсуждали ее увеличение в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.Агентство Блумберг передавало ранее в мае со ссылкой на делегатов, что восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) рассматривают, среди прочего, возможность увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Отмечается, что окончательное соглашение пока не достигнуто.Отвечая на вопрос, действительно ли ОПЕК+ обсуждал рост добычи нефти в июле на 411 тысяч баррелей в сутки, Новак сказал: "Нет, мы еще ничего не обсуждали".На ближайшей встрече, добавил Новак, будут обсуждаться традиционные вопросы: текущее состояние мирового нефтяного рынка, прогнозы, корректировки, если потребуется.Вице-премьер охарактеризовал отношения стран ОПЕК+ между собой при принятии решений как партнерские."Я считаю, наши партнерские отношения как были, так и остаются, и ничего не поменялось с 2016 года. Реализуются совместные действия, решения", - отметил он.РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума.

https://ria.ru/20250526/novak-2019209217.html

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цены на нефть, россия, алжир (провинция), ирак, александр новак, опек, в мире