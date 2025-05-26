https://ria.ru/20250526/obman-2019025292.html
Россиян предупредили об обмане с доставкой из маркетплейсов
Россиян предупредили об обмане с доставкой из маркетплейсов - РИА Новости, 26.05.2025
Россиян предупредили об обмане с доставкой из маркетплейсов
Под видом курьерской доставки из популярных магазинов или маркетплейсов могут скрываться мошенники, рассказал агентству "Прайм" эксперт по социотехническому... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T03:18:00+03:00
2025-05-26T03:18:00+03:00
2025-05-26T03:18:00+03:00
технологии
angara security
доставка
мошенники
маркетплейс
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Под видом курьерской доставки из популярных магазинов или маркетплейсов могут скрываться мошенники, рассказал агентству "Прайм" эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.По его словам, злоумышленник представляется сотрудником склада и называет точный адрес жертвы, объяснив, что по нему отправлен курьерский заказ. После получения согласия на доставку он просит предоставить код из SMS.Личные данные граждан могут быть получены путем “слива” из логистических компаний. Далее мошенники играют на доверии к брендам, заставляют быстро принять решение из-за якобы срочности, заманивают подарками. Тот факт, что звонящий знает имя и точный адрес, добавляет схеме достоверности в глазах обманутого. "Эмоции подавляют рациональность — человек действует на автомате, особенно если слышит своё имя или ждет доставку", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20250329/mest-2008069805.html
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технологии, angara security, доставка, мошенники, маркетплейс
Технологии, Angara Security, доставка, мошенники, маркетплейс
Россиян предупредили об обмане с доставкой из маркетплейсов
Филевский: под видом курьерской доставки могут скрываться мошенники