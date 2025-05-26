https://ria.ru/20250526/obman-2019025292.html

Россиян предупредили об обмане с доставкой из маркетплейсов

Россиян предупредили об обмане с доставкой из маркетплейсов - РИА Новости, 26.05.2025

Россиян предупредили об обмане с доставкой из маркетплейсов

Под видом курьерской доставки из популярных магазинов или маркетплейсов могут скрываться мошенники, рассказал агентству "Прайм" эксперт по социотехническому... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T03:18:00+03:00

2025-05-26T03:18:00+03:00

2025-05-26T03:18:00+03:00

технологии

angara security

доставка

мошенники

маркетплейс

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Под видом курьерской доставки из популярных магазинов или маркетплейсов могут скрываться мошенники, рассказал агентству "Прайм" эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский.По его словам, злоумышленник представляется сотрудником склада и называет точный адрес жертвы, объяснив, что по нему отправлен курьерский заказ. После получения согласия на доставку он просит предоставить код из SMS.Личные данные граждан могут быть получены путем “слива” из логистических компаний. Далее мошенники играют на доверии к брендам, заставляют быстро принять решение из-за якобы срочности, заманивают подарками. Тот факт, что звонящий знает имя и точный адрес, добавляет схеме достоверности в глазах обманутого. "Эмоции подавляют рациональность — человек действует на автомате, особенно если слышит своё имя или ждет доставку", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20250329/mest-2008069805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, angara security, доставка, мошенники, маркетплейс