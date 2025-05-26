https://ria.ru/20250526/moskva-2019229092.html

Школа в Москве вернет классическую рассадку на ЕГЭ

Школа в Москве вернет классическую рассадку на ЕГЭ - РИА Новости, 26.05.2025

Школа в Москве вернет классическую рассадку на ЕГЭ

Школа в Москве вернет классическую рассадку на ЕГЭ после жалоб на "круглый стол", за которым ученики сдавали экзамен, сообщили РИА в пресс-службе столичного... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T23:42:00+03:00

2025-05-26T23:42:00+03:00

2025-05-26T23:42:00+03:00

общество

москва

екатерина мизулина

анзор музаев

лига безопасного интернета

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Школа в Москве вернет классическую рассадку на ЕГЭ после жалоб на "круглый стол", за которым ученики сдавали экзамен, сообщили РИА в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобу в своем Telegram-канале, где говорилось, что в одной из московских школ при написании ЕГЭ по истории школьников посадили за круглый стол. В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что его ведомство проверяет факт сдачи ЕГЭ за круглым столом, креатива не должно быть в процедуре экзаменации. "По данному случаю была проведена проверка и установлено, что в одной из школ для написания письменной работы ученикам было предоставлено несколько столов, соединенных в овальную форму. Это не является нарушением регламента, но для дальнейшей организации проведения государственной итоговой аттестации для большего комфорта детей школе даны указания использовать классическую рассадку", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250523/mizulina-2018647014.html

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общество, москва, екатерина мизулина, анзор музаев, лига безопасного интернета, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)